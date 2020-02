Najbolj bo nagajal dvojčkom in devicam

Ovne bo Merkur spodbudil k ponovnemu tehtanju sprejetih odločitev oziroma razmišljanju, da bi bilo smiselno spremeniti delovanje. Izvedo lahko slabe novice, čakajo jih presenečenja in nepričakovani dogodki v zasebnem in poslovnem partnerstvu. Nasprotna stran bo imela pomisleke, ki jih bo težko razumeti.



Bikom Merkur prinaša oklevanje, zamude in potrebo po spreminjanju obstoječih dogovorov in projektov na poslovnem, zasebnem in finančnem področju, posebno če so že dolgo prisotna trenja in nesporazumi. Premislite o naslednjih korakih in opustite vse, kar vam ne služi več.



Dvojčki si bodo premislili in spreminjali odločitve in stališča. Projekti, ki so se začeli pred tedni in kazali na uspeh, bodo obstali na mestu, da bi jih izboljšali in odpravili pomanjkljivosti. Poiščite pravno mnenje, ker ne vidite celotne slike!



Za rake se bo povečalo opravljanje na delovnem mestu in obdobje bo zanje zelo intenzivno. Lahko bodo izvedeli nekaj neprijetnega o sodelavcih ali morali delati v kolektivu, v katerem se ne bodo našli. Če ste rak, ne spodbujajte govoric, saj vas bo vmešavanje pripeljalo v neprijetno situacijo.



Levi se morajo bolj posvetiti zdravju. Zavedati se bodo morali, da njihovo telo ni tako močno, kot si predstavljajo, in da negativne misli vplivajo nanj. V času retrogradnega Merkurja si levi odpočijte in si vzemite več časa zase.



Čeprav so device sramežljive in zadržane, bodo presenetile z odlično idejo. Še bolje bo, če jim pri uresničevanju pomagajo drugi, saj ne bodo najbolj realne. Ker je Merkur njihov vladar, bo ta čas zanje naporen. Težko se bodo držale zastavljenih načrtov, izgubljale bodo nadzor in se zapletale v nepotrebno dramo. Naučiti se morajo prepuščati in plavati s tokom.



Tehtnice bo bremenila monotonost. Odštevale bodo, kdaj končajo delo, učinkovitost jim bo upadla. Naredijo naj si urnik nujnih opravil in ostanejo pozitivne.



Škorpijoni se bodo ukvarjali z otroki, se spominjali svojega otroštva, delali na naraščaju ali se bo v njihovo življenje vrnila stara simpatija. Previdno s strastmi, saj se lahko opečejo!



Strelci bodo prenehali slediti nedosegljivim ciljem in se navadili misliti na posledice, preden bodo sprejeli odločitev. Posvečali se bodo partnerju in iskali ravnovesje v odnosu.



Kozorogi bodo imeli veliko idej, ki jim bodo pomagale premakniti stvari na poslovnem področju. A uspelo jim bo le, če bodo našli partnerja, ki bo enako predan projektu. Najti morajo ljudi, ki jim zaupajo, in jim jasno povedati, kaj pričakujejo od njih.



Vodnarji se ne bodo znašli v nepričakovanih situacijah in z neznanimi ljudmi. Najbolje bo, če si vzamejo čas za počitek in iskanje notranjega miru, ki jim bo prinesel jasnejšo vizijo o prihodnosti.



Ribam se bo povečala intuicija, reševali bodo zamere s prijatelji. Paziti morajo, da se ne slepijo in ne smilijo sami sebi ter ne prevzemajo razpoloženja. Vzeti si morajo čas zase ter si privoščiti oddih.