Naj vam pomaga čutiti in zdraviti

FOTO: guliver/GETTY IMAGES

1. Poglejte pod površje!



2. Odprite svoje tretje oko.

3. Ne pozabite, da je voda življenje.

4. Odprite se navdihu.

5. Opustite stare zamere.

Kljub vsej intenzivnosti tega obdobja pa je to tudi eden najbolj romantičnih in glamuroznih letnih časov. Pripravite se na zgodnji krog spomladanske vročice!

6. Ne pozabite na romantiko!

V vsaki sezoni novega znamenja čutimo vpliv prevladujoče astrološke energije. Zato vam v času občutljivih in sanjavih rib ponujamo kar šest načinov za obrušenje svojih zdravilnih talentov in sposobnosti, medtem ko to znamenje, ki plava v globokih vodah zodiaka, usmerja pozornost na tisto, kar se skriva pod površjem, daleč v globinah.Že 18. februarja se je začelo obdobje rib, ko je Sonce vstopilo v to eterično, začarano znamenje, katerega božansko navdihnjeni cikel traja do 20. marca. Pomaga nam občutiti sočutje in narediti korak naprej z najbolj ustvarjalnimi idejami, ki se nam porodijo. Zato je pomembno, da veste, kako ta čas izkoristiti.Ali verjamete v čarovnijo? Sanjske vibracije obdobja rib lahko še najbolj trmastega cinika prepričajo, da bi se vpisal na Bradavičarko. Ribi upravlja nejasni Neptun, mojster iluzij, zato ničesar in nikomur ne verjemite na prvo žogo, po prvem vtisu, in vse izrečene besede vzemite s ščepcem soli in v kombinaciji s telesno govorico. Čeprav so lahko brutalna spoznanja o resničnosti precej naporna, pa je to primerno okno za raziskovanje in spoznavanje, kaj leži onstran petih čutov.Zavedajte se svoje intuicije, duhovnih izkušenj in srečnih naključij, ki so tako presenetljiva, da se zdijo kot sporočilo angelov. Vseeno pa je dobro, da preverite vsa dejstva, zlasti če gre za denar ali zdravstvene situacije! Eno je biti skeptičen in obravnavati vse možnosti z dvigom ene obrvi, povsem drugo pa je biti lahkoveren, kar je dvojna past tega obdobja.Vaš višji, intuitivni jaz vedno ve, kaj je najbolje za vas, in čakra tretjega očesa na čelu med obrvmi se pogosto imenuje tudi vrata do intuicije ali šestega čuta. Lahko vam pomaga razjasniti vaše poslanstvo v življenju in izboljša vašo ustvarjalnost.Tretje oko lahko znova odprete tako, da poiščete pomoč zdravilca energije ali pa meditirate. Tudi osnovne asane, kot je predklon naprej, pomagajo sprostiti napetost v ramenih in osvežiti češariko, ki z energijskega stališča lahko blokira pretok energije v tretje oko.Neptun, mitski bog morij, je galaktični varuh rib. V tem obdobju je večji poudarek na zdravju naših oceanov in oskrbi z vodo. Težko bo prebaviti nekaj strašnih dejstev o taljenju polarnih ledenih vrhov in dviganju gladine morja. A vsi vemo, da je znanje moč.Če ste se do zdaj izogibali vsem takšnim neprijetnim resnicam, lahko z obiskom spletne strani Nase o podnebju pridobite dobra učna orodja, ki vam bodo položaj predstavila bolj z vidika dejstev kot čustev.Povabite muzo k svoji mizi. Obdobje rib je kot podaljšano iskanje vizije, čas, ko je tančica, ki zastira sporočila iz etra, tanka in jih lahko zato veliko jasneje začutimo in preberemo. Zato vzemite v roke beležnico in opazujte, kaj se zgodi in kaj vam pove vaša podzavest. To je obdobje veličastne poetične moči, s pomočjo katere lahko postanete pravi poet.Tudi na nočni omarici imejte dnevnik, saj lahko sezona rib obogati naš spanec in nam v sanjah pošilja božansko navdihnjena sporočila. Za sprostitev navdiha je priporočljivo tudi pisanje jutranjega dnevnika. To pomeni, da zjutraj namesto po telefonu najprej sežete po dnevniku in zapišete nekaj nefiltriranih misli. Presenetilo vas bo, kako terapevtsko to deluje.Obdobje rib predstavlja dve ribi, ki plavata v nasprotni smeri. Ne bodite preveč strogi pri ocenjevanju svojega dela in ne pričakujte mojstrovine. Naj bo umetnost eden od kanalov vašega zdravljenja. Prav tako v tem obdobju pazite na odvisnosti, saj lahko v času rib zapadete v stare vzorce in navade.Kot dvanajsti znak zodiaka ribe urejajo stvari, ki jih moramo spustiti, da bi olajšali svoje psihično breme. Ali kar vlečete neko zamero ali bolečo, žalostno zgodbo? Sonce v ribah lahko osvetli, kje smo zapadli v miselnost žrtve, in takrat moramo zamenjati vižo. To ne pomeni, da ne posvečate pozornosti resničnim ranam in čustvom, vprašanje je le, ali lahko te izkušnje preoblikujete v lekcije duše in vir notranje moči.Obrnite se na zdravilne kroge, terapevte, šamane in trenerje – strokovnjake, ki vam lahko pomagajo gledati na stvari z vidika, ki vam daje več moči. Vaše rane se lahko razvijejo v zdravilne darove, ki vam bodo omogočali, da nekega dne podprete nekoga, ki bije podoben boj.Ali to pomeni, da morate odpustiti?je rekel, da je odpuščanje vrlina močnih. Hkrati je tudi darilo, ki ga lahko podarite v obdobju rib – v kombinaciji z veliko sočutja. To ne pomeni, da morate vsakega nesramnega človeka povabiti nazaj v svoje življenje. Pomeni pa, da sprejemate ljudi in situacije takšne, kot so in niso, in v sebi najdete božansko mirnost.Kljub vsej intenzivnosti tega obdobja pa je to tudi eden najbolj romantičnih in glamuroznih letnih časov. Pripravite se na zgodnji krog spomladanske vročice! Vodili vas bodo rožnata očala in odprto srce. Ribja energija pa je hkrati lahko tako v oblakih, da se včasih pozabite spustiti na zemljo. Najdite ravnovesje in uživajte v njem!