Na koncu bo vse dobro

Če še ni dobro, to še ni konec, pravi znan pregovor, ki izpostavlja dejstvo, da se v primežu težav vedno vidimo kot žrtev in zmotno ocenjujemo, da bo naporna tudi naša prihodnost. Če smo še posebno črnogledi, temu dodamo še prepričanje, da se nam nikoli ne zgodi nič lepega in da je trenutna kriza zgolj še eden v nizu naših neuspehov. Pri tem se ne zavedamo, opozarjajo duhovni učitelji, da je življenje proces, tok, reka, nikoli ni statično in se vedno spreminja. To pomeni, da bodo v njem tudi težka, naporna, temna in izzivov polna obdobja, a hkrati tudi uspehi, vrhunci in srečni časi. Lahko izgubite bližnje, zbolite ali zbolijo vaši svojci, lahko se ločite ali vas zapusti partner. Čeprav se na površju počutite ranjene in zapuščene, se morda z delom svoje duše zavedate, da ti ljudje nikoli niso bili vaša last, da so vam bili samo dani na posodo, da se nečesa naučite v času, ki ste ga preživeli z njimi. Guruji pravijo, da je vsaka izguba iluzija, začasno prehodno stanje iz ene resničnosti v drugo, in da je tudi smrt na dušnem nivoju v resnici nov začetek. Odnosi, ki jih izgubimo, so tako samo most do novih, ki jih bomo še ustvarili, ne glede na to, kako boleče nam je to sprejeti.



Nekaterih težjih življenjskih dogodkov si zato ne smete predstavljati tragično, si misliti, da niste dobili tistega, kar si želite, oziroma vam je bilo to odvzeto. Če doživljate intenzivno notranjo preobrazbo na več področjih, je zelo verjetno, da ste se za to izkušnjo odločili že kot duša, preden ste se rodili, in da je torej del vašega scenarija. Sprejmite vse, kar se vam dogaja, opazujte in sledite smeri, v katero vas vodi življenje. Na koncu boste hvaležni vsaki težki preizkušnji, saj vam je pomagala rasti in se razvijati.