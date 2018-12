Merkurjevo leto 2019

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kar trije od petih mrkov bodo v kozorogu, kar bo dodatno okrepilo energijo tega znamenja. FOTO: Guliver/Getty Images

Prevlada strahu, nadzora, varčnosti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V 2019. bomo največ dosegli z zmernim optimizmom in trdim delom. FOTO: Guliver/Getty Images

Mrki v letu 2019

Vsak pohlep, nestvarno hrepenenje po več bo prineslo negativne posledice.

Na zasebni ravni Merkur v strelcu opominja, da so ideje in ideali odlični, toda prehitre odločitve in preostre besede vedno prinesejo tudi bolečino in negativne posledice.

Venerino leto za nami je prineslo največ sprememb na področju odnosov. Pomembni dolgoročni odnosi so se začeli in se končali tisti, ki so izgubili smisel. Na finančnem področju nas je stiskalo in postalo je jasno, da je treba razmišljati bolj varčno. Ker sta bila retrogradna tako Mars kot Venera, je bilo to leto čistke. Priznati smo morali svoje napake na poslovnem področju ter na področju financ in ljubezni, da sedaj laže gradimo prihodnje zgodbe.Merkur, vladar leta, je v karti leta 2019 v tretji, domači hiši, a v strelcu, torej v izgonu. Zato bodo naše odločitve lahko pretirano idealistične, zaradi kvadrata na Mars prehitre, s kvadratom na Kiron pa lahko prinašajo bolečine.Merkur je planet, povezan s komunikacijo, prenosom, prevozom in odločitvami. Tako bo v letu 2019 veliko sprememb, nestalnosti, lahko smo priča tehnološkemu napredku, povezanim s prevoznimi sredstvi, preobratom v avtomobilski industriji, saj se Merkur s 23., vodnarjevske stopinje veže v trigon z Uranom na koncu ovna. Ker se prek dispozicije spremeni v kvadrat, obstaja nevarnost, da bo šel napredek v napačno smer, koga bo ranil in po začetnem veselju bo hitro sledila negativna posledica. Na družbeni ravni lahko torej ideali in napredek, če ne bodo dovolj premišljeni, povzročajo rane, negativne rezultate, ki prinašajo trpljenje, na zasebni pa nas Merkur v strelcu opominja, da so ideje in ideali odlični, toda prehitre odločitve in preostre besede vedno prinesejo tudi bolečino in negativne posledice.V karti novega leta je pozitiven lotos, ki povezuje Luno v škorpijonu (ljudi, ki trpijo) v trigon z Neptunom v ribah (sočutje), oboje je v sekstilu s konjunkcijo Sonca in Saturna v kozorogu (resni in avtoritativni vodje). Torej bomo dosegli pozitivne rezultate le, če bomo našli sočutje do tistih, ki trpijo, in se odgovorno in načrtno zavzeli za to, da dolgoročno ustavimo tovrstno trpljenje. Na zasebni ravni pa, da lahko zmagujemo, samo če delujemo požrtvovalno, sočutno, načrtno.V karti novega leta je konjunkcija Sonca in Saturna, kar lahko prinese več hladnih dni. Kvadrat Merkurja in Marsa se lahko konec leta izrazi v obliki več prometnih nezgod. Karta kot največje breme nakazuje lažni idealizem, prevelike želje, požrešnost in prehiter in premalo premišljen tehnološki napredek. Nujno je, da idealizmu dodamo disciplino, vztrajnost, načrtnost in delo. Samo tako bo navdih, ki ga ponuja strelec, prinesel tudi koristne rezultate, ne le razočaranja in zablode.Nadaljeval se bo trend premišljenosti, strahu in dolgoročnega načrtovanja, saj je v kozorogu še vedno Saturn, ki vlada s trdo roko nadzora, discipline, premišljenosti in varnosti. Po kozorogu potuje tudi južni Lunin vozel in vleče iz ljudi ne le pozitivne kozorogove lastnosti, ampak tudi več strahu, hladu, osamljenosti, občutka krivde. S Plutonom se južni vozel veže na začetku aprila, s Saturnom pa prvič med aprilom in majem, drugič julija in tretjič oktobra 2019.Od aprila do oktobra bomo torej imeli občutek, da nismo varni, da je več umirjanja, veliko bo strahu, potrebe po nadzoru nad situacijo, ujamemo se lahko v družbeno zastarele predstave, ko bodo vladali nadzor, strah, pritiski. V energiji splošnega strahu in družbenih pritiskov bo nujno okrepiti vero v družino, poskrbeti za domače, postati še bolj zaveden državljan, najti več toplote in razumevanja v družini, saj nam bo le to pomagalo pri soočanju z družbeno hladnim in konservativnim nadzorom nad posameznikom.V letu 2018 je vladalo sozvočje med Jupitrom in Saturnom. Oba sta verjela v varčnost, nobeden ni segal visoko in Jupiter je Saturnu – nadzoru, redu in strahu – dopustil vladavino, sam pa se je skril v škorpijonsko podzemlje. V 2019. pa bosta Jupiter in Saturn enako močna in oba bosta hotela prevladati, zato bo težko ustvariti ravnotežje. Ker bo Jupiter skoraj do konca leta v svojem znamenju, bo hotel prinašati upanje, zaupanje, vero, optimizem in zmanjšati strog in resen nadzor Saturna v kozorogu, vendar mu ne bo uspelo. Jupiter in Saturn se v polsekstilu prvič srečata konec decembra 2018, nato v juniju 2019 in konec avgusta isto leto.V tem obdobju nam bo Jupiter želel dati upanje, vero, priložnosti, Saturn pa bo to omajal, nam postavljal na pot ovire in bremena ali obratno – Saturn bo hotel graditi nekaj trdnega, a se bo Jupiter z ideali vmešal v njegovo gradnjo. Ne bo lahko, ko se bosta prepirala mitološka oče in sin, oba močna in svojeglava, toda vsak z drugačnim pogledom na življenje. Jupiter z vizijo do nebes, Saturn pa po načelu kamen na kamen, palača. Najbolje ju bo uskladiti tako, da nam Jupiter pomaga najti ideale, za katere se je vredno boriti, Saturn pa nam tlakuje pot do njih.Oba zaplešeta še z Neptunom. Jupiter s kvadratom, Saturn s sekstilom. Ker je ta vzorec vrisan že v karto novega leta, kaže, da bo ta energija barvala vse leto. Saturn in Neptun bosta v sekstilu na prehodu iz januarja v februar, sredi junija in na začetku novembra 2019. Sporočata nam, da bomo morali v tem letu mirno prenašati omejitve, strahove, trpljenje, karmo, saj bomo s tem naredili najmanj škode in obrnili življenje na bolje. Saturn in Neptun obetata, da bomo imeli več koristi od tradicionalnih verskih in duhovnih prepričanj kot od modernejših, da je pomembno znati duhovnost živeti na Zemlji, ozemljeno in konkretno.Da duhovnost ni samo meditacija (Jupiter kvadrat Neptun), ampak znati živeti z manj denarja, konkretno pomagati ljudem, ki jim je težje kot nam, in podobno. Duhovnost Saturna in Neptuna pomeni tudi sposobnost razviti potrpljenje. Upam, da je ta sekstil povezan tudi s tem, da se ustvari red v zdravstvu, legalizira marihuano v zdravstvene namene in se klasično zdravstvo navleče vsaj malo holističnih misli, razumevanja, da se ne da zdraviti samo delov telesa, ampak celotnega človeka. Kar se tiče cepiv, bo še prevladoval konservativni pogled.Hkrati bo Jupiter v strelcu še v kvadratu z Neptunom v ribah – oba sta v svojem domu. Kvadrat nam da vedeti, da bodo vsi, ki bodo hoteli preveč od življenja, strmoglavili, padli na tla. Na finančnem področju nas bo lakota po razvoju vodila v napačne, preveč optimistične, lažne odločitve, in s tem lahko veliko izgubimo. Tudi na področju izobraževanja lahko zaradi pretirano idealističnih pogledov pride do zmešnjave, sodstvo se lahko kopa v kaosu. Vsak pohlep, nestvarno hrepenenje po več bo prineslo negativne posledice. Pri plačevanju šolnikov lahko odkrijemo nepravilnosti, tudi v zdravstvu, pri plačevanju zdravnikov se lahko pokažejo neskladnosti.Aspekt prinaša zmešnjavo, kaos, nejasnosti na področju izobraževanja in pretiravanje, prevelike želje, pretirano idealističen pristop v zdravstvu. Tudi z duhovnimi učitelji bodo težave – lakomnost nekaterih bo izpostavljena in vidna, očitno bo postalo, kako nezdružljivo je to dvoje, če ni prave človeške ponižnosti. Za duhovni razvoj je kvadrat dober izziv, toda moramo biti pristni, uvideti nestvarnost svojih idealov ter duhovnost živeti bolj skozi prepuščanje in sprejemanje življenja. Kvadrat se prvič zgodi sredi januarja, drugič junija in v drugi polovici septembra.Čeprav sta Saturn in Jupiter enako močna, bo kljub vsemu 2019. bolj pod Saturnovo vladavino zaradi njegovih aspektov z južnim vozlom, močno zasedenega znamenja kozoroga in ker bo največ mrkov v kozorogu in raku. Zato je modro, da v tem času nekoliko bolj zaupamo redoljubnemu, načrtnemu in discipliniranemu kozorogu, saj nas bo strelčevski optimizem pogosteje vodil na tvegana področja, ki nam lahko prinesejo več težav kot dobrobiti. Mislim, da je rešitev v realističnem optimizmu.Če se zavedamo, da bomo vsaj še dve leti pod energijami kozoroga – torej omejitev, varčevanja, nadzorovanja, počasne gradnje, nadzora, strahu in življenjskih bremen –, uporabimo strelca za to, da ciljamo visoko, imamo jasne vizije, a jih dosegamo načrtno in trezno, počasi in vztrajno, usklajeno z energijo kozoroga. Razumeti moramo, da v tem času nič ne bo šlo na hitro, po čudežu, za vse se bo treba potruditi. Pozitivna naravnanost strelca nam lahko pomaga, da ne izgubimo veselja in volje, njegov idealizem pa, da se usmerimo k ciljem, ki so nam res pomembni.Največ mrkov bo na osi rak–kozorog, zato bodo glavne teme vezane na življenjske omejitve, odgovornosti, delo, družino ... Predvsem januarja in julija bo največ sprememb, zgodili se bodo pomembnejši preobrati.Sončni mrk 6. 1. 2019 bo zelo naporen, saj je stopinja mrka med Saturnom in Plutonom, torej se lahko na družbeni ravni zgodi nekaj skrajno temačnega. Pritiski k večjemu nadzoru, poglobljen bo strah, tudi na finančni ravni. V tem času je lahko več prometnih nezgod, saj je na našem koncu mrk v tretji hiši in se na nebu približujeta Merkur in Mars v kvadratu. Vsekakor se obeta prevlada strahu, usodnosti, ujetosti, naporov in bremen. Najbolj spodbuden del je sekstil na Neptun, kar pomeni, da se učimo potrpežljivosti in sočutja tudi v najzahtevnejših okoliščinah.Popolni Lunin mrk 21. 1. v svetlem levu, v karti katerega je tudi konjunkcija Venere in Jupitra v trigonu z Marsom, večini prinaša srečo, še najbolj v ljubezni. Kljub temu se je treba bati prevelikih upov zaradi kvadrata omenjene konjunkcije na Neptun. Treba je razumeti, da je tudi v karti tega mrka poudarjen kozorog in da je Saturn vladar te karte za naše področje, v kvadratu z Marsom, kar lahko nakazuje neko grobo silo, ki na nizkoten način uveljavlja svojo voljo. Torej je v tem času pomembno ohraniti upanje in zaupanje v odnose ter pozitivno naravnanost in voljo ne glede na konkretne življenjske omejitve.Popolni sončni mrk 2. 7. je še vedno povezan s pritiski, omejitvami in napori, saj je v karti za Ljubljano južni vozel s Saturnom na ascendentu, torej dobi v Sloveniji nekaj temnega in težkega moč in oblast ter se za nas pričenja kriza. Tudi širše družbeno zna biti to težek čas strahu, naporov, negativnih posledic preteklosti.Delni lunin mrk 16. 7. s Plutonom nakazuje težko obdobje, strahove, pritiske, nadzore, moč pretirano avtoritativnih, ki delujejo temačno in težko, konservativno in vlada s strahom. Ker se v mrk vplete še opozicija Venere in Saturna, imamo lahko tudi finančno krizo oz. bo veliko bolečin povezanih z odnosi.Sončni mrk 26. 12. obljublja novo svetlo energijo, saj je vanj vpet Jupiter. Očitno je čas, da na temelju resnega in odgovornega dela gradimo in se razvijamo na drugačen način, kar spodbuja trigon mrka na Uran v biku. Tako Jupiter kot Uran delujeta manj idealistično ter prinašata razvoj bolj na materialni ravni.