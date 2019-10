Luna v dvojčkih

Ženske, ki imajo Luno v dvojčkih, so zelo prilagodljive, igrive, mladostne, potrebujejo veliko svobode in ne marajo pritiskov in nadzora. FOTO: Guliver/Getty Images

Prednosti in slabosti

Moški z Luno v dvojčkih

Luna v določenem znamenju nakazuje, kakšni smo doma in med ljudmi, s katerimi se počutimo varno in domače. Ljudje z Luno v ognjenih znamenjih so v družinskem okolju glavni, dominantni, aktivni in proaktivni ter spodbujajo okolico v delovanje, akcijo, šport, skupne aktivnosti. Tisti z Luno v zemeljskih znamenjih v dom prinašajo rutino in red. Večinoma so to stabilni ljudje, za katere sta dom in družina zelo pomembna.Luna v zračnih znamenjih barva ljudi, ki so družinski komunikatorji. Zaradi njih se doma veliko pogovarja, prek njih prihajajo v dom prijatelji in družba. Ker ne marajo rutine, se vse hitro spreminja in ni nič predvidljivo. Ljudje z Luno v vodnih znamenjih so najbolj zvesti in pripadni družini, delujejo kot lepilo in s svojo tiho prisotnostjo, sprejemanjem in ljubeznijo prepletejo družinske člane v eno.Dvojček je zračno, spremenljivo znamenje, najbolj idejno in intelektualno od vseh. To je energija, ki ni predvidljiva, ki se vedno spreminja, dela napake in večinoma živi v idealih in miselnem svetu, ne toliko konkretnem. Pogosto imajo dvojčki veliko prijateljev, morajo komunicirati, toda ne marajo se zavezati redu in rutini, zato je njihov svet lahko zelo kaotičen. Partnerice z Luno v dvojčkih so prilagodljive, igrive, mladostne, ničesar vam ne bodo zamerile, saj vse sproti pozabijo.Želijo, da ste svobodni, ker tudi same potrebujejo svobodo in ne marajo pritiskov in nadzora. Z otroki v domu bo veliko smeha, igre ter komunikacije. Hkrati bodo v dom vodile zanimive ljudi, prijatelje in bo vedno živahno. Otroci jih imajo radi, saj jih razumejo in se znajo z njimi pogovoriti. Predvsem so take ženske zelo lahkotne in odprte, prijetne partnerice moškim z veliko planeti v zračnih znamenjih ter dokaj odprte za vodenje moških z veliko ognja.Ženska z Luno v dvojčkih ni rutinska, hitro spreminja smer gibanja in načrte ter je s tem za moške z veliko planetov v fiksnih znamenjih lahko precej naporna. Nedosledna je z otroki, na vsako napako reagira drugače, redko zna postaviti prave meje, včasih otrokove napake še podpira s humorjem. Partnerji z veliko planeti v vodnih in zemeljskih znamenjih se ob njej počutijo zanemarjeni, odmaknjeni, saj ima veliko čustvenih vezi tudi s prijatelji in včasih se zdi, da so ji bolj domači kot družina.Če je Luna v 2., 6. ali 10. hiši ter pozitivno povezana s Soncem ali Marsom, vidimo vseeno nekoliko več aktivnosti in prevzemanja pobude, pozitivna vez Lune s Saturnom jo dela bolj dosledno in odgovorno, s Plutonom pa bolj vztrajno in trpežno. Aspekti Lune, ki Luno v dvojčkih naredijo še bolj raztreseno in nedosledno, pa so, če je Luna v 3., 9. ali 11. hiši negativno povezana z Neptunom (raztresenost in lenoba), z Merkurjem in Uranom (velika živčnost in razdvojenost). Potem se res težko ozemlji in ustvarja v domu red, zato bo več kaosa in manj stabilnosti za družino.Taki moški so pogosto razdvojeni glede žensk: nezavedno jih privlačijo mlajše, mogoče tudi take, ki jih je treba rešiti in jim biti oče, jim prinašati stabilnost. Iščejo naj partnerice, ki so radovedne, prilagodljive in komunikativne, da bodo skoznje lahko predelali svoja čustva.Predvsem je pomembno, da s partnerico ohranjajo skupne interese in prijateljstva. Globoko v sebi potrebujejo partnerico, ki bo na neki ravni njihova desna roka, s katero bodo ustvarjali življenje v sozvočju. Velikokrat se jim bo zdelo, da je partnerica povsod, samo doma ne, in morda je ne bodo znali ceniti.Toda njihova notranja potreba je, da so z njo povezani kot s prijateljem, torej nekom, ki mu lahko vse povedo, da lahko skupaj analizirata cilje in želje ter sproščata napetosti s klepetom. Dobili bodo igrivo in nagajivo humorno cvetlico. Raje naj vključijo še druge ljudi v gospodinjstvo in vzgojo ter dovolijo, da bo njihova ustvarjalna gospa zaslužila s tem, kar rada počne.