Luna na svoji poti: področja, kjer morate paziti

Danes je močan ščip, s katerim vstopamo v novo Sončevo rast. Prestopili smo prag zimskega solsticija, znašli smo se v znamenju kozoroga, ki nas bo peljal tudi skozi močne januarske mrke. Teden bo prinesel zanimive in spodbudne energije, z vsakim dnem bomo bolj usmerjeni na svoja področja in planeti nam bodo pomagali pri tem, da se bodo vse stvari začele povezovati in tudi nepredvidljivo udejanjati.



Luna bo po ščipu padala in imela močan impulz manifestacije, kajti vpliv meseca je prav okoli zimskega solsticija najmočnejši. Prav tako nas bo prišel pozdravit kozorog, ki mu vlada mrzel planet Saturn, zato lahko pričakujemo hladnejše dni in prijetne trenutke, začinjene z zanimivimi srečanji. V času okoli zimskega solsticija in po njem je pomembno, da se družite z ljudmi, s katerimi se počutite prijetno, saj bo Luna na svoji poti trdneje povezala vaše medsebojne odnose, to pa je tudi glavna energija, ki jo bomo prepoznavali v tem tednu. To so odnosi in na tem področju se morate izkazati, ustvarjati lepoto, harmonijo in pozitivno vzdušje.



Na božični večer bo Merkur v kvadratu z Neptunom, Sonce v kozorogu, kar bo prineslo nekaj kraljevskih snežink, ki bodo počastile romantično vzdušje večera. Do novega leta bo še nekaj energijsko dobrih dni za profesionalno delo in stvari, ki jih morate nujno urediti. Zanimivo je, da so v tem času vsi osebni planeti v direktnem gibanju, kar prinaša spremembe, začetek nove poti, življenja. Dolgo obdobje retrogradnih planetov nam je namreč pokazalo, česa ne potrebujemo več, energije, s katerimi smo zaključili, karmo, ki smo jo končali. Tako bomo v tem tednu že korakali v nove smeri. Mogoče boste imeli še katero težavico, se morali od nečesa ali nekoga odvezati, ampak vseeno je napočil čas za novo življenje. Naj kozorog naredi čvrste temelje vaših korakov, naj bodo blagoslovljeni in naj vam zaupam, da je edina naloga, ki jo imate v življenju, da ste srečni in da počnete tisto, kar vas osrečuje. Januarja bo Uran vstopil v znamenje bika in zagotovo začel prizemljevati vašo novo življenjsko pot oziroma spremembe, ki jih boste izvedli oziroma vas bodo doletele. Decembra je Uran še v ovnu in z vso silovitostjo pritiska na vas, da končate nekaj, od česar se ne morete zlahka odvezati. Zanimivo je namreč, da si vselej, ko zanikamo sebe in delamo nekaj samo zato, da bi drugemu ugajali, ustvarjamo karmo. Ko počnemo kar koli iz ljubezni in čutimo ljubezen ter notranjo srečo, si karmo izničujemo.