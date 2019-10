Krog za harmonijo, trikotnik za ustvarjalnost

Kvadrat je simbol stabilnosti in moči – tudi na nakitu ali kot vzorec na obleki. FOTO: Guliver/Getty Images

Ameriška energijska zdravilkapravi, da tudi geometrijske oblike oziroma matematični liki lahko sprožijo zdravilne učinke v naših energijskih poljih. Njihova oblika je vzorec, ki usmerja energijski pretok. Z vplivom pozitivnih in negativnih sporočil na različne oblike se je sicer ukvarjal že japonski znanstvenik, ki je fotografiral spremenjene kristale v kapljicah vode. Mozartova glasba in pozitivna sporočila so ustvarili čudovite podobe, negativni pa so razbili obliko molekul. Vpliv geometrijskih oblik na energijski pretok proučuje tudi egiptovski znanstvenik dr.Dokazal je, da lahko določena geometrijska oblika ustavi rast bakterij. V poskusih postavlja predmete v različne oblike, ki sprožajo spremembe, celo zdravljenje srčnih obolenj in nastajanje novih celic v telesu. Potrdili so, da piščanci hitreje rastejo in so bolj zdravi v okolju, ki je energijsko podprto s Karimovimi liki, kot v običajnem z uporabo antibiotikov in rastnega hormona, ter da Karimove metode, imenovane biogeometrija, lahko nadomestijo uporabo pesticidov in umetnih gnojil za pridelavo zdravega pridelka. Biogeometrija uporablja energijska načela oblike za uravnovešanje bioloških energijskih sistemov in njihovih interakcij z okoljem, pravi dr. Karim. A tudi v vsakdanjem življenju lahko z geometrijskimi oblikami ustvarjamo harmonijo v okolju tako kot z barvo, gibanjem in zvokom vplivamo na vibracije, ki uravnovesijo energijsko polje. Biogeometrijske oblike uporabljajo za ustvarjanje energijsko zdravih domov, popravljajo obstoječe energijske nepravilnosti prostora …V starem Egiptu so se dobro zavedali vibracijske sposobnosti geometrijskih oblik, kot je piramida. Z amuleti in spomeniki so zagotavljali energijski pretok in harmonijo pa tudi dostopali do višjega znanja. Biogeometrična energija okrepi in uravnovesi energijsko polje, kar omogoča hitrejše samozdravljenje, pravi dr. Karim. S prilagojenimi liki lahko omejujemo sevanje, z vizualiziranjem geometrijskih oblik pa okrepimo svoje energijske meje, dodaja zdravilka Dalova. Lahko si predstavljamo, da liki zajemajo naše celotno polje, ali jih vizualiziramo v njem. Celo nošenje obleke z različnimi vzorci lahko sproži učinek v avri, prav tako nakit, slike na steni ali okras v prostoru. Kvadrat je npr. simbol stabilnosti in moči. V njegovih kotih je zbrana aktivna energija, ki spodbuja reakcijo, ko pride v stik z nečim ali nekom. Če želite kaj manifestirati, vizualizirajte kvadrat z željo v njem, z vsemi podrobnostmi vred, medtem ko se zunanji robovi povezujejo z vesoljem. Vnašanje kvadrata v avro nas zaščiti, prizemlji in stabilizira. Vse, kar postavimo vanj, se shrani, lahko pa tudi potlači ali skrije. Predstavljate si ga lahko tudi kot zaščito okoli hiše ali avta.Krog spodbuja odnose, harmonijo in povezovanje, med dvema človekoma pa izmenjavo energije. Če si ga predstavljate okoli sebe, ustvarite zaščito, skozi katero lahko prihaja samo ljubezen. Narišete ga lahko okoli vsega, kar želite zaščititi – svoje ideje, želje, dela telesa, otroka … Če prevzemate energijo drugih, si predstavljajte srebrni krog pod svojimi nogami, ki vam sledi. Očistil bo polje in deloval kot radar za negativno energijo. Če v meditaciji vidite presekan krog med sabo in nekom, je prekinjen tudi odnos, a ga lahko popravite, če si želite.Trikotnik podobno kot piramida predstavlja ustvarjalnost, miselno aktivnost, povezavo z božanskim. Okrepi energijo, zato ga uporabljajte previdno. Poveča lahko tudi slabe stvari, dolgove, bolezen, nemir. Okoli sebe si ga predstavljajte, če želite spodbuditi aktivnost, npr. speljati projekt. Zametek vstavite v trikotnik in rasel bo. Postavite jih tja, kjer potrebujete zdravljenje, spremembo, transformacijo.