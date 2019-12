Kje je vaše Sonce?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če ste kozorog, to pomeni, da imate Sonce v kozorogu in vas barvajo lastnosti pripadnikov tega znamenja.

Bistvene značilnosti

V horoskopih preberete, kako na vas vpliva Sonce, torej znamenje, v katerem ste rojeni (če ste po horoskopu oven, pomeni, da imate Sonce v ovnu, če ste bik, v biku ...). Toda vašo osebnost, videz in usodo določajo in oblikujejo tudi drugi planeti oziroma njihove povezave in položaji.Vaša astrološka karta izraža vaše bistvo. Gotovo pogosto slišite, kaj je značilno za vaše znamenje oziroma vaše Sonce. Ljudje pravijo, da so škorpijoni strastni in zahrbtni, device delavne in natančne, levi vzvišeni in ponosni. A značilnosti, ki jih prinaša Sonce, so samo del vaše osebnosti, pečat ji dajejo tudi Luna, Merkur, Venera in Mars.Pojdite na internetne strani, ki se ukvarjajo s horoskopi, ter preverite, kje so bili v trenutku vašega rojstva zgoraj omenjeni planeti, izmed katerih vsak predstavlja delček vašega življenja. Sonce govori o vašem življenjskem poslanstvu in poti. Luna je povezana z vašim telesom, čustvi, intuicijo, notranjim svetom. Venera pripoveduje ljubezensko zgodbo, Mars pa fizično vitalnost in spolni nagon. Zapišite si, v katerih znamenjih so, saj lahko iz tega razberete osnovne značajske poteze. Če imate dva v istem znamenju, denimo ribah, so značilnosti rib najverjetneje pri vas posebno močno izražene. Ugotovite lahko še, kakšno je razmerje med elementi vaših znamenj. Znamenja delimo v štiri skupine, in sicer ognjena (oven, lev, strelec), zemeljska (bik, devica, kozorog), vodna (rak, škorpijon, ribi) in zračna (dvojček, tehtnica, vodnar). Če pri vas prevladuje ognjena nota (dva planeta ali več v ognjenih znamenjih), upoštevajte, da je vaša osebnost energična, dinamična, aktivna, če zemeljska, ste najverjetneje praktični, prizemljeni in preudarni. Če imate močan vodni element, so vam blizu čustva in skrb za druge, zračna nota je povezana z razumom in komunikacijo.Na kratko bi lahko povzeli bistvene značilnosti Sonca v ovnu tako, da je pustolovski, energičen, pionir, pogumen, entuziastičen, dinamičen, sebičen, vzkipljiv, impulziven in nepotrpežljiv …Tisti s Soncem v biku je potrpežljiv, zanesljiv, srčen, ljubeč, vztrajen, odločen, potrebuje varnost, ljubosumen je, posesiven, neprilagodljiv in pohlepen.Če ima nekdo Sonce v dvojčkih, je prilagodljiv, komunikativen, duhovit, intelektualen, mladosten, živahen, napet, nedosleden in radoveden, če je Sonce v raku, pa čustven, ljubeč, intuitiven, domišljijski, previden, zaščitniški, sočustvujoč, spremenljiv, muhast, preveč čustven in razdražljiv.Ognjeno Sonce v levu označuje posameznika, ki je radodaren, dobrosrčen, kreativen, entuziastičen, zvest, ljubeč, ponosen, pompozen, tudi pokroviteljski, ukazovalen, netoleranten, preveč dramatičen.S Soncem v devici je človek skromen, zanesljiv, praktičen, inteligenten, analitičen, zaskrbljen, pretirano kritičen, strog, perfekcionist, v tehtnici pa diplomatski, romantičen, očarljiv, družaben, idealističen, neodločen, spremenljiv, spogledljiv in drugi zlahka vplivajo nanj.Nekdo s Soncem v škorpijonu je odločen, čustven, intuitiven, močan, strasten, razburljiv, magnetičen, privlačen, ljubosumen, maščevalen, kompulziven, obsesiven in skrivnosten, v strelcu pa optimističen, svobodoljuben, duhovit, odkrit, intelektualen, filozofski, nepreviden, neodgovoren, samozadosten, netakten, neumoren.Sonce v kozorogu spodbudi, da je človek praktičen, ambiciozen, discipliniran, potrpežljiv, previden, duhovit, a tudi zadržan, pesimističen, godrnjav, tog, preveč tradicionalen, v vodnarju pa prijazen, človekoljub, odkrit, zvest, izviren, domiseln, neodvisen, intelektualen, a tudi nepredvidljiv in nečustven.Nekdo s Soncem v ribah pa je domišljijski, občutljiv, sočuten, prijazen, intuitiven, čustven, razumevajoč, idealističen, skrivnosten, šibke volje in lahko vodljiv.