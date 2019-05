Karierni uspeh: spodbudite ga!

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vstajajte zjutraj in se z duhovnimi rituali energijsko pripravite na nov dan, šele nato sedite pred računalnik. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Zapovedi uspešnih ljudi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Modra je odlična barva za v službo, vzorci oblačil naj ne bodo preveliki in preveč opazni.

Na razgovoru za službo pogosto odloča prvi vtis. Barvni terapevti poudarjajo, da je pomembno, katere barve je vaše oblačilo, če si želite biti sprejeti. V neki ameriški študiji so to celo preverjali in vprašali delodajalce, katere kandidate najhitreje zaposlijo. Izkazalo se je, da najboljši vtis naredijo tisti, ki so oblečeni v modro, najslabše se je odrezala oranžna barva.Za poslovni svet je modra najboljša izbira, za zdravo tekmovalnost in prodornost jo kombinirajte z rdečo, barvo zmagovalcev. Nikar se ne oblecite v zelena oblačila: terapevti pravijo, da smo v njih nevidni in okolici sporočamo, da nas ni, torej ne moremo napredovati in sodelovati. Nakit in modni dodatki naj bodo diskretni, saj pritegnejo pozornost in delodajalec ne bo pozoren na vaše besede. Če imajo oblačila vzorce, naj bodo čim manjši in preprosti.Črna barva kaže, da ste primerni za vodstveni položaj, vendar jo vedno s čim kombinirajte, lahko tudi z zlatim nakitom ali šalom. Modra je, kot rečeno, odlična za delo na skupinskih projektih, podpira sodelovanje z drugimi in jasno komunikacijo, zato jo nosite za sestanke. Siva kaže, da ste analitični in dobri v logičnem sklepanju, a lahko tudi ozkogledi in dolgočasni. Kombinirajte jo z rdečo.Bela daje občutek, da ste redoljubni in organizirani. Nosite belo srajco pod modro ali črno obleko. Rjava kaže, da se na vas lahko vedno zanesejo, rdeča izraža borbenost, prizadevnost, tudi tekmovalnost, odločnost, da ste močni in dobro delate pod pritiskom. Naj je ne bo preveč, saj vas žene k nenehnim zmagam in lahko hitro pregorite. Zelena, rumena, vijolična so barve ustvarjalnosti in navdiha, zato niso primerne za strogo poslovno okolje, ampak za bolj umetniške in svobodne poklice.Če si želite spremeniti svoje poslovno življenje in vnesti novo energijo na to področje, ni dovolj, da samo ponavljate mantre, temu naj sledijo vizualizacije, jasno postavljeni cilji in dnevni rituali, ki jih bodo podprli. Večja delovna produktivnost je namreč kombinacija našega načina razmišljanja, navad in okolice.Uspešni ljudje denimo vstajajo ob zori, da lahko zgodaj začnejo dan in se v tem času psihično pripravijo ter duhovno okrepijo z meditacijo, lahko tudi jutranjim tekom, ki jim zbistri misli. Šele nato odgovarjajo na e-pošto, pregledajo novice in se pripravijo na sestanke … Z jutranjo meditacijo boste pridobili osredotočenost, ustvarjalnost in svežo energijo.Napolnili si boste baterije, dobili nove ideje. Šele potem se posvetite obveznostim. Seznam najpomembnejših nalog naslednjega dneva sestavite prejšnji večer ali zjutraj. Če si želite najbolje izkoristiti čas, si morate prizadevati za postopno opravljanje ciljev in manjših nalog, saj to prinaša zadovoljstvo in zagon, da gremo lahko naprej.Če imate vedno premalo časa, se vprašajte, ali ga izkoriščate na najboljši način. Številne aktivnosti vam ga jemljejo, in če ne znate postaviti nujnega na prvo mesto, se lahko znajdete v začaranem krogu preobremenjenosti. Včasih je sicer delo nujno opraviti, pa vendar ne delajte, ko ste izčrpani, saj boste naredili manj. To dokazujejo številne študije, ki poudarjajo, da ima pomanjkanje spanja podoben učinek kot pijanost.Ko smo utrujeni, se znižajo kognitivne sposobnosti in sposobnost presojanja, kar poveča tveganje za napake. Opravljajte le eno nalogo, večopravilnost namreč povečuje možnost napak ter stopnjo stresa, saj pretirano obremeni možganske funkcije. Tudi če vas pri delu nenehno motijo sodelavci, telefoni ali e-pošta, tvegate, da boste pozabili podrobnosti odprte naloge. Poleg tega možgani, če so bombardirani s preveč informacij, ne ločijo med pomembnimi in manj pomembnimi.Ne poskušajte opraviti več kot treh pomembnih nalog na dan, se udeležiti več kot treh sestankov, ne posvečajte se več projektom. Kilometrski seznami opravil zmanjšujejo produktivnost.