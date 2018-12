Kakšen bo med rjuhami?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poiščite, kje je v njegovi rojstni karti Mars. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Kakšni so moški v erotičnem plesu, najmočneje kaže Mars v določenem znamenju, Venera pa, kako se v njem znajdemo ženske. Poiščite, v katerem znamenju ima vaš moški Mars, da boste odkrili, kaj lahko pričakujete v postelji z njim.: zanj je seksualno izkustvo hitro in vznemirljivo, vedno je odprt za novo in drugačno ter pripravljen na ponovno igro. Zna ločiti strast od ljubezni in nima občutka krivde. Dobro se ujame s strastno ognjeno Venero ter navihano zračno, še najbolj ga privlači Venera v tehtnici.: pri osvajanju je prepočasen in premalo jasen. Mars v biku predstavlja čutnega ljubimca, ki potrebuje veliko dotikov in poljubov in je z obojim zelo darežljiv. Njegov ljubezenski ples se odvija v počasnem ritmu, a se tak Mars izkaže kot neuničljiv in je sposoben ženski nositi veselje dolgo, pozorno in čutno. Ljubi čutne zemeljske Venere, začarajo ga čustvene vodne.: osvaja z besedami, te in tudi misli so zanj pomembnejše od dotikov. Če najde partnerico, ki se zna z njim besedno igrati, se vse iskrice vžgejo že med pogovorom, spolni akt je le še pot k sprostitvi energije. Med ljubljenjem rad spreminja položaje in ritem. Hitro se vname za vznemirljivo zračno Venero ali se pusti ožgati ognjeni.: negotov je in težko pogumno osvaja dekleta, prej se bo pustil osvojiti ali dolgo čakal na pravi trenutek. Ko najde tako, ki ji lahko zaupa, je zvest in predan ljubimec, ki brez besed začuti, kaj njegova ljuba potrebuje. Najbolj mu ugajajo čustvene vodne Venere ter stabilne zemeljske.: je strasten ljubimec. Nima težav z osvajanjem. Pristopi samozavestno in odločno. Toda kljub strasti ni hiter in se zna obvladati; je pa samovšečen in premalo dovzeten za potrebe in želje svoje ljubljene. Nehote je v spolnem aktu dominanten. Najbolj mu ugajajo vročekrvne ognjene Venere ali večno igrive zračne.: hitreje čuti občutek krivde, nečistosti, ko gre za telesno ljubezen. Osvaja z dejanji in veliko uslužnostjo. V spolnosti težko spusti nadzor, se pa sčasoma tehnično izmojstri. Potrebuje dotike in zna delati čudeže z rokami. Najbolj mu ugajajo predvidljive zemeljske Venere, privlačijo ga tudi vodne.: preveč izbirčen je, predolgo izbira in pogosto izgubi dobre priložnosti. Hrani se s tem, da ve, da je privlačen, zato se ne neha spogledovati. V spolnosti potrebuje mentalno spodbudo. Če ga želite vznemiriti, mu povejte erotično zgodbo. Najbolj mu ugajajo večno spogledljive zračne Venere ter strastne ognjene.: dobesedno zavoha osebo, ki si jo želi. Pripravljen je čakati in napeljevati vodo na svoj mlin. S spolnostjo sprošča napetosti in živalske dele svoje narave. Dolgo ne more brez intenzivnega spolnega odnosa. Dišijo mu vodne Venere, ker sledijo njegovi strasti, in čutne zemeljske, saj ga umirjajo.: zanj je vse velika pustolovščina. Drzno in hitro se zapodi v tisto, ki si jo želi, in jo hitro osvoji. Strasten je, pustolovski in ne mara meja. Močan nagon ima in divjo naravo, toda manjka mu potrpežljivosti, takta in občutka za druge. Rad vžge ognjene Venere ter se igra z večno nagajivimi zračnimi.: močno se nadzoruje. Vztrajno in načrtno doseže vsak cilj. V postelji je čuten, tehnično izurjen ljubimec z nadzorom nad sabo, ki izbranko vedno znova popelje do vrhunca. Rad vodi in ljubi rutino. Izbira čutne in rutinske zemeljske Venere ter nežne in vodljive vodne.: osvaja z razgledanostjo in družabnimi veščinami. Bolj kot dotiki ga vzburjajo misli na to, kaj vse bi lahko z nekom počel, ter prave besede v pravem trenutku. Seksualna izkustva so hitra, adrenalinska, vznemirljiva in nenavadna. Rad se igra z igrivimi zračnimi Venerami, vžigajo pa ga strastne ognjene.: s posebno tankočutnostjo prinaša ženskam veliko sreče in zadovoljstva. Ker jih tako močno čuti, ima lahko težave z nadzorom nad svojim telesom in se izgubi v doživljanju svoje ljube. Ujame se z nežnimi vodnimi Venerami, ki se stapljajo z njim na eteričen način, stabilnost išče pri čutnih zemeljskih.