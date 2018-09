Kako zaupati božanskemu času?

Zaupajte, da imajo tudi ovire svoj namen. FOTO: Guliver/Getty Images

Včasih od fantastične zamisli pa do dejanske uresničitve preteče zelo veliko časa, neprenehoma pa se pojavljajo ovire in težave.

Težava



Težava je v tem, da naš zemeljski ego ni vedno seznanjen z božanskimi časovnimi premicami, in zato se lahko včasih prav pošteno razburimo, ko nekaj traja dlje, kot smo pričakovali, prav tako kot se lahko ego preplaši, kadar se nekaj prikaže, preden se mi sami počutimo pripravljene.

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da se nekaj, česar ste si zelo želeli in na kar ste čakali in čakali, preprosto ni odvilo tako, kot ste si zamislili. Poskušali ste verjeti, se truditi v pravo smer, celo uporabljali metode vizualizacije in manifestacije, a novo razmerje, več denarja, boljše zdravje, popolna kariera, zabavni hobiji in še kaj drugega se kar ni in ni zgodilo.Morda ste že kdaj slišali ali prebrali, da je pomembno, da se ne naslanjate preveč na rezultate oziroma končne uspehe, ampak raje prosite za tisto, kar je v vaše najvišje dobro, ali pa pri manifestiranju ohranjajte privlačno, odprto energijo namesto osredotočene in strogo določene. Ena od stvari, o katerih ne govorimo dovolj, je vloga, ki jo božanski čas igra pri pravilni manifestaciji oziroma njeni uspešnosti.Vesolje ve, kdaj je idealen čas, da nekaj pripelje v naše življenje. Težava je v tem, da naš zemeljski ego ni vedno seznanjen z božanskimi časovnimi premicami, in zato se lahko včasih prav pošteno razburimo, ko nekaj traja dlje, kot smo pričakovali, prav tako kot se lahko ego preplaši, kadar se nekaj prikaže, preden se mi sami počutimo pripravljene. Zato vam bomo predstavili nekaj vidikov božanskega pravega trenutka, ki jih morate imeti v mislih, ko se ukvarjate z manifestacijo.Ste se že kdaj odločno trudili za nekaj, za kar ste menili, da predstavlja vaše najvišje dobro ali pa je del vaše usode, kot je denimo izdaja knjige, nakup hiše, zanositev, poroka ali nadaljevanje šolanja, a preprosto kar traja in traja, tisti pravi premik pa se ne zgodi?Mogoče vam vesolje na pot celo vrže očitne ovire. Lahko gre za vprašanje božanskega časa, zato je najbolje, da ta projekt ali cilj za nekaj časa postavite na stran in se zosredotočite na manifestacijo nečesa drugega, nečesa, čemur sta vaša duša in vesolje pripravljena dati zeleno luč. Vedeli boste, da dobivate zeleno luč, ko bo nekaj v vašem življenju dobro teklo ali pa ko se vam bo zdelo, da se glede neke težave vse stvari sinhrono sestavljajo skupaj.Čudovite, razburljive nove stvari, ljudje in priložnosti se lahko prikažejo kadar koli v življenju. Toda ritem in cikli narave lahko včasih nekatere stvari v določenih letnih časih tudi olajšajo. Tako je pomlad idealna za velike akcijske korake, nadaljevanje zastavljenega načrta, korakanje proti novim ciljem, začenjanje ustvarjalnih projektov in tudi za strastne ljubezenske noči.Tudi oven, denimo, je akcijsko usmerjen, tvegan, ambiciozen znak, zato ni naključje, da je pomladno znamenje. Pozimi se dogaja nasprotno; počivamo, pustimo stvarem, ki morajo odmreti, da odidejo od nas, in se pripravljamo na čas, ko bomo lahko začeli znova, za kar potrebujemo veliko realističnega pristopa.Oglejte si svoje življenje in natančno opredelite trenutke, ko se vam je zdelo, da sta bila čas in določen trenutek preprosto prava ali usodna ali sta vam celo rešila kožo ali naredila uslugo. Včasih od fantastične zamisli do dejanske uresničitve preteče zelo veliko časa, neprenehoma pa se pojavljajo ovire in težave. A morda boste v tem času spoznali pomembne ljudi, ki vam bodo ponudili drugačne priložnosti ali dali res dragoceno znanje, ki ga drugače ne bi pridobili.Lahko se vam odvijejo celo druge stvari, medtem ko vi nepotrpežljivo čakate, da se nekaj zgodi na drugem področju. Včasih mora vesolje pri nekaterih dogodkih stisniti gumb za pavzo, da se drugi lahko odvijejo ob svojem času, medtem ko pravi hip za preostale projekte šele prihaja.Celo takrat, ko se vaš ego tega še ne zaveda. Morda ste končali zvezo in prijateljem povedali, da boste naslednje leto samski, a že naslednji konec tedna spoznate ljubezen svojega življenja na neki delavnici. Ali pa ste pravkar napredovali v službi ter na delovnem mestu dobili večjo odgovornost in čutite, da vas grabi panika, da še niste usposobljeni za to.Včasih nam vesolje preprosto pošlje stvari, preden se sami počutimo pripravljene zanje. Če pa verjamemo, da obstaja božji načrt za naše življenje in da se nič ne zgodi po naključju, lahko zaupamo, da naš ego ni tisti, ki vedno ve, kaj je za nas najboljše.Odmik od ciljev in pričakovanj ter vaja predaje resnično pomagata vašemu prizadevanju za manifestacijo, ker se s tem odprete in sprostite. To vas naredi privlačnejše z energijskega vidika, prepustitev pa omogoča, da se pojavi nekaj, kar je še boljše ali primernejše od tistega, za kar upate, da se bo manifestiralo.Božanski čas poskrbi, da vse vzamete z večjo lahkoto in spoznate, da časovni potek vašega življenja ni odvisen le od vas, kar pa odvzame nekaj pritiska in stresa z vaših ramen.Niste sami, daleč od tega! V duhovnem svetu imate vrsto pomagačev, ki so tam samo za vas. Božanski čas je le eden od načinov, kako vesolje skrbi za nas. Pomaga nam, da se izognemo pastem in zankam, ki nas upočasnjujejo, ali pa nam pomaga izkoristiti priložnosti tako, da nas potisne naprej.