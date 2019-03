Kako prepoznamo blokirane čakre

Šele ko veste, katera čakra ne deluje prav, jo lahko poskušate popraviti. FOTO: Guliver/Thinkstock

Čakre so telesna energijska središča, povezana z različnimi področji življenja, z našim razpoloženjem, čustvi, organi, sposobnostjo izražanja, močjo volje itd. V najboljšem primeru so odprte, svetle in se spiralno vrtijo, ko je prehod energije v njih moten, pa se to odrazi ne le kot fizični znaki, ampak tudi težave na določenem področju.Tudi če zanemarjamo svoje telesne in energijske potrebe, se nam poruši ravnovesje. In ne glede na to, ali so naše čakre preveč odprte ali blokirane, to vpliva na naše življenje.Ko je preveč odprta kronska čakra na vrhu glave, se ne moremo zbrati, odprizemljeni smo in se težko povezujemo z drugimi, ko je blokirana, pa težko meditiramo in ne prejemamo intuitivnih uvidov.Ko je preveč odprto tretje oko, čakra med obrvmi, lahko nejasno vidite prihodnost ter ste preplavljeni različnimi energijami iz okolice, če je blokirana, pa težko vizualizirate in niste ustvarjalni.S preveč odprto grleno čakro brez premisleka bleknete, kar vam pade na pamet. Blokirana pa je, ko lažete, ne sledite svoji resnici, kar se kaže z bolečim grlom in znižano samozavestjo.Ko je srčna čakra preveč odprta, ste pretirano čustveni in sočutni, nikomur ne rečete ne. Bolečine v prsih in zapiranje pred drugimi in svetom pa sta znaka, da je blokirana.Odprt sončni pletež prinaša v vaše življenje zmedo, nečimrni ste, tekmovalni, vzvišeni. Ko je blokiran, pa se ne marate in niste dovolj disciplinirani.Odprta spolna čakra prinaša odvisnosti in majave meje z drugimi, blokirana pa nizek libido in pomanjkanje ambicij.Ko je odprta korenska čakra, ste preveč prizemljeni, realistični, kritični, cinični, ko je blokirana, pa odzemljeni in negotovi.