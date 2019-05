Izberite idealnega ljubimca

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Levu morate med rjuhami pihati na dušo, raku dati občutek varnosti, z dvojčkom pa razdreti kako šalo. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Znamenje, v katerem smo rojeni, kaže marsikaj, med drugim vpliva na našo ljubezensko naravo. Oven je ognjen ljubimec, strasten, obožuje zmagovanje in mora biti glavni v odnosu. Strastno vas bo zapeljal, še preden bosta prišla do spalnice.Potrebuje potrditev in pozornost ter občutek, da ga ljubite. Če mu bo dolgčas, bo odšel, zato mu po eni strani pustite, da vodi, po drugi pa prispevajte kakšno strastno idejo.Bik je čuten ljubimec, včasih malce lenoben, a vztrajen. Zvest je do groba, ko je enkrat oddan, hkrati pa izjemno ljubosumen in lastniški. Težko odpušča in pozablja, v zvezi pa potrebuje občutek varnosti. Ne mara sprememb in uživa v čutnosti in zapeljevanju.Dvojček je zgovoren in živahen ljubimec, ki goji bogat fantazijski svet, o katerem se rad tudi pogovarja. Obožuje igre vlog in predrzno govorjenje v spalnici. Težko se veže in ni najbolj zvest, je pa zabaven in zanimiv. Potrebuje intelektualno ujemanje in pestro dogajanje.Rak je skrben ljubimec, ki bo poskrbel za vaše potrebe in predvsem čustva. Rad skrbi za druge, tudi sam potrebuje varen čustveni pristan, redko se loči, družinsko življenje mu veliko pomeni. Ranljiv, občutljiv in muhast je, umika se in želi nenehno potrditev. Romantik, ki se rad smili sam sebi, a tudi z vami gleda sončni zahod. Pogovarjajta se o čustvih, crkljajta se, pomirjajte ga in nikoli ne pozabite na obletnice.Lev je ponosen ljubimec z velikim egom, ki ga morate občasno pobožati. Spolnost in ljubezen mu veliko pomenita, ima močan spolni nagon, sebe dojema kot velikega osvajalca in hkrati trofejo. Potrebuje zvestobo in predanost ter enakovrednost v odnosu. Rad se kaže in dramatizira, vedno mora biti v središču pozornosti, zato ga občudujte in mu laskajte.Devica je pronicljiv ljubimec, pozoren na malenkosti, ki dobro ve, kaj dela. Kljub omahljivemu nastopu ima močan libido, zato uživa v resnem razmerju in aktivnem spolnem življenju. V spalnici je hiter in radoveden, želi imeti vse pod nadzorom, rad se pogovarja o seksu, a ne prenese umazanih rjuh.Tehtnica je nadvse privlačen in šarmanten ljubimec. Z vso bitjo je ustvarjen za ljubezen, ne zna biti sam, spogledovanje je zanj nekaj vsakdanjega. Rad ugaja, je kavalir in stori vse za vaš užitek. Prilagodljiv je, sklepa kompromise in uživa v zapeljevanju.Škorpijon je ljubosumen ljubimec, strasten, skrivnosten, čustveno samozadosten, zapeljiv, magnetno privlačen, usoden, intenziven. Rad ima nadzor, popelje vas v največje globine, saj ne mara površnega ljubimkanja, potrebuje zvestobo in predanost, sicer je ljubosumen, maščevalen in ne odpušča.Strelec je avanturističen, romantičen svobodomiselnež, ki se težko veže in hitro odide. Spontan je in obožuje dogodivščine, zato ga vedno kliče nov neosvojen cilj. Sicer je nezapleten, odkrit, včasih pretirava. Zna pa biti tudi romantičen. Dajte mu dovolj prostora in svobode.Kozorog je vztrajen ljubimec, eno najbolj zanesljivih in močnih znamenj, vaša skala. Odgovoren je in resen, a ima kljub temu živahen libido. Zvest je in z leti vedno bolj mladosten. Rad ima rutino in je deloholik. Pustite mu dihati in se mu dostojanstveno podredite.Vodnar je hladnokrven ljubimec, izjemno neodvisen in nepredvidljiv je, težko se veže. Ni ljubosumen in to pričakuje tudi od vas, skupaj z veliko svobode v odnosu. Prisega na netradicionalno, odprto zvezo. Ni čustven, je pa strasten in rad preseneča, zato bodite vedno pripravljeni na nepričakovano.Ribe so romantični ljubimci, sanjači, nestvarni, čustveno zapleteni, iščejo sorodno dušo. Nežni so in intuitivni ter pričakujejo enako od vas. Lahko igrajo vlogo žrtve, dramatizirajo in pretiravajo, odplavajo v svoj svet, a so zelo zvesti. Romantika je ključ do njihovega srca.