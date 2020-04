Iz krize potegnimo najboljše

Uspešen način premagovanja kaosa je tudi, da vse, kar vznikne v vas, jemljemo kot čiščenje in izraz prehoda v nove energije. Če vse, kar se nam zgodi, vidimo v vlogi razsvetljenja, se s tem znebimo navade, da se trudimo izogniti sporom, nasprotjem in neprijetnostim. Ne prizadevamo si stvari omiliti, ne izogibamo se napakam. Takšno sproščeno prepuščanje obrača okrog naše vzorce ter nam omogoča, da rastemo skozi vsakodnevne izzive. Ob njih nas sicer pogosto zgrabi panika. Jezimo se, ker nam kaj ni šlo, kot smo načrtovali. Zdi se, da se na vsakem koraku zapletemo v dramo. Toda ni treba, da je tako. Namesto tega se lahko soočimo s svojimi demoni. Lahko se nehamo boriti s sabo. Svojemu strahu lahko pogledamo v oči, počnemo stvari, ki nas nerazumno strašijo.



Na duhovni ravni s tem poskušamo premostiti dvojnost, delitev na to, da je nekaj dobro in nekaj drugega slabo, čisto ali nečisto, temno ali svetlo. Namesto tega sprejmemo, da vse samo je, da je le ena od naših izkušenj, ki jo lahko doživimo nevtralno. Namesto da si nenehno prizadevamo, da bi situacijo izboljšali, iz nje vzamemo najboljše. Vsak trenutek se lahko odločimo, kako bomo pogledali nanjo, hkrati pa v vsaki izkušnji lahko vidimo skrito modrost. Ostanemo v sedanjosti, brez sodb in programiranih reakcij. Nehamo se upirati in pogledamo, kaj nam prihaja nasproti. Tudi trpljenje sprejmemo, ne odrivamo ga, ampak se naučimo bolečino transformirati v radost. Zavedamo se sicer, da obstaja tema, a tudi tega, da je doživljanje nebes ali pekla odvisno izključno od naše percepcije.