Fatimina roka prinaša srečo

Različni pomeni

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Fatimino roko lahko nosite kot del nakita ali jo doma obesite na vidno mesto ob vhodu.

Fatimina roka je simbol, ki prinaša srečo, varuje pred zlom, nas ščiti pred nevarnimi situacijami, nam daje moč in poskrbi za večjo vitalnost. Njeno najbolj priljubljeno ime je hamsa, ki izhaja iz arabske besede khomash, kar pomeni pet prstov na roki. V Egiptu so nosili simbol roke, da bi pritegnili srečo, in jo tudi zadržali v roki. Tudi v starem Babilonu je bila roka z iztegnjenimi prsti simbol sreče. V različnih časovnih obdobjih je bila iztegnjena ali dvignjena roka simbol moči, slika roke pa je nekaterim narodom celo predstavljala boga. Zato je na srednjeveških slikah bog pogosto prikazan z roko, ki gleda iz oblaka. Podobe rok so bile pogosto tudi na vladarskih žezlih ali orožju, na primer mečih. Vse pa so imele sporočilno vrednost božanske moči. Stisnjena pest z iztegnjenim kazalcem pri nekaterih narodih pomeni zaščito pred uroki, v drugih kulturah pa poleg tega še ščiti pred nesrečo. Če je iztegnjena navzdol, prinaša obilje in plodnost ter srečo. Na splošno roka pomeni, da bo imel tisti, ki jo nosi, srečo.Znana fatimina roka je že stoletja simbol ženstvenosti, ki ima tudi posebno moč. Ščiti pred silami zla in uroki ter privablja uspeh. Velja tudi prepričanje, da ima zdravilno moč za vsakogar, ki jo bodisi nosi na sebi ali jo ima obešeno doma. Vsevidno oko sredi dlani je po navadi modre barve, ker je prevladovalo prepričanje, da je prav ta barva najboljša zaščita pred uroki in zlom. Judje so namesto očesa sredi dlani upodobili Davidovo zvezdo, ki je simbol pomiritve med dvema stranema življenja: neba in zemlje, duha in materije ter svetlobe in teme.Prvi zapisi o roki kot simbolu segajo v Mezopotamijo, kjer so našli veliko primerkov razprte desne dlani, podobnih fatimini roki. V Egiptu so roko z iztegnjenima prstoma povezovali z Izido, boginjo ljubezni, plodnosti in medicine, ter Ozirisom, egipčanskim bogom plodnosti in izobilja. Počasi je postajala simbol tistega, kar predstavlja danes – najmočnejše osebe v religiji, ki nima vloge božanstva. V srednjem veku se je razširila kot amulet. Obešeno so jo imeli doma na zidu ali jo nosili v obliki obeska, bodisi na ogrlici ali zapestnici. Danes jo najdemo tudi v grbu Alžirije in kot pogost simbol v arabskem svetu. Na sredini dlani se je postopoma začelo pojavljati oko, ki je simbol božjega vsevidnega očesa, v Egiptu npr. Horusovega, kar je še povečevalo magičnost roke.Tudi v izjemno bogati indijski kulturi ima fatimina roka pomembno mesto, saj je eden njihovih najbolj svetlih simbolov. V hinduizmu pet prstov predstavlja pet elementov narave in pet človekovih energijskih točk oziroma čaker. Njihovo prepričanje je namreč, da je so roke vir zdravljenja. Mudre, ki jih delamo z rokami, pa predstavljajo posebne gibe, ki omogočajo poživitev telesnih energijskih tokov. Verjamejo namreč, da je izvor vseh bolezni človeškega telesa neravnovesje energij in da jih lahko posledično ozdravimo s pravilnim položajem prstov na roki, ki spet vzpostavijo ravnovesje. Vsak prst predstavlja različne energije in elemente. Mezinec je simbol vode, prstanec predstavlja Zemljo in korensko čakro, kazalec je simbol zraka in srčne čakre, palec ognja in sončnega pleteža ter sredinec simbol grlene čakre.Fatimina roka ni le amulet, ponekod jo uporabljajo tudi za vedeževanje z dlani. Z njo naj bi odkrili posameznikovo osebnost, tako da črke imena, ki so v posebni tabeli usklajene z roko, spremenimo v številke. Dlan se deli na kvadrate, ki so povezani s posamezno številko in določenimi značilnostmi. Na koncu se vse številke seštejejo in seštevek predstavlja številko osebe, ki se ji prerokuje.