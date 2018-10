Entitete se hranijo s čustvi

Tesnobnost, depresija in strah so pogosta človeška stanja, ki jih mistiki povezujejo tudi z vplivom bitij iz drugih dimenzij, ki jih naši čuti ne zaznavajo. Hranijo se namreč z našimi močnimi negativnimi čustvi ter se zadržujejo v prostorih, kjer jih je veliko – v zaporih, na pokopališčih, v bolnišnicah …



Že Rudolf Steiner, znan znanstvenik, filozof in ezoterik svojega časa, je naša negativna stanja povezoval z nasilnimi duhovnimi entitetami, ki se hranijo s temnimi čustvi. Ne gre za energijske vampirje v človeški obliki, ki nam srkajo energijo, ampak za bitja, o katerih je pisal: »Tesnoba in strah ljudi sta njihova hrana. Ko ljudje niso prestrašeni ali obupani, ta človeštvu nevarna bitja stradajo.



Ko strah in druga negativna čustva sevajo iz človeka in prerastejo v paniko, se nahranijo z njimi in postanejo močnejša. Vse, kar se hrani z našimi negativnimi stanji, tudi vraževernostjo, obupom in dvomom, so v resnici škodljive sile, ki napadajo človeško vrsto. Zato je pomembno, da premagamo občutke nemoči in obupa, ki pa jih še kako spodbuja sodobna materialistična kultura, saj podpira odtujevanje ljudi od duhovnosti, da bi bili obupani in prestrašeni pred neznanim ter se tako izpostavili škodljivim silam.«



Pri trditvah se sklicuje na starodavne šole misterijev, šamanska spoznanja in ezoterične nauke, saj podobna bitja z različnimi imeni opisujejo tudi gnostiki, Castaneda, sufizem, ameriški Indijanci ... Ko se zapletemo v negativni notranji dialog, hromečo tesnobnost in neobvladljivi strah, je to za Steinerja znak, da smo se odklopili od svoje duhovne narave in se odprli možnosti, da nam srkajo energijo. Zato se tem stanjem izogibajte in si čim prej dvignite vibracijo, ko jih začutite.