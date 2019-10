Energijski vzroki za bolezen

V življenju ni nič naključno, vse je povezano. Če imate težave s kolki in nogami, ste se znašli na križišču ali prelomnici. Bolečina in neugodje nakazujeta, da vam podzavest sporoča, da vas je strah narediti korak naprej.



Težave s trebuhom so povezane s tem, da nečesa v življenju ne moremo prebaviti, bruhanje pa s tem, da nekaj zavračamo in nečesa ne moremo sprejeti. Težave z zobmi, čeljustjo, grlom, ščitnico pomenijo, da človek ne izraža svoje resnice. Iz nekega razloga jo zadržuje in ne zmore izraziti svojih pravih misli in čustev.



Rak kaže zadrževanje stvari v sebi, dokler potlačeni stres ne začne razžirati telesnih organov, ker ga ne znamo sprostiti. Zdravilci vse oblike raka povezujejo z dolgotrajnim zadrževanjem negativnih čustev. Artritis povezujejo z mučenjem na natezalnici in bivanjem v temnicah v srednjem veku. Pri neki ženski so bili miomi maternice povezani s številnimi splavi. Imela je že sedem otrok, miomi pa so predstavljali vse njene nerojene otroke. Ko je ozavestila vzrok, so se zmanjšali brez operacije.



Spolne bolezni so večinoma povezane z zlorabami v preteklih življenjih, zato zdaj zavračamo partnerje in se s tem kaznujemo. Vzroki za migrene se skrivajo v poškodbah glave v preteklosti, pogosto z udarci orožja. Prevelika telesna teža lahko pomeni, da je človek nekoč umrl od lakote ali povzročil stradanje drugih. Dodatna teža včasih deluje kot zaščita. Človek se obloži z zaščitnimi blazinami, da bi se pred nečim zaščitil, oziroma se naredi neprivlačnega, da se bi izognil temu, da bi ga kdo prizadel.



Ljudje z astmo so v preteklem življenju umrli zaradi zadušitve z dimom, peskom, prahom. Neplodnost zdravilci povezujejo z izkušnjo mrtvorojenih otrok v preteklem življenju. Duša oziroma podzavest se zdaj želi zaščititi in preprečiti, da bi se to ponovilo.