Družinska karma

Karma vaše krvne linije prednikov se prek staršev prenaša na vas. Če je bil na primer oče najbolj duhovno razvit človek v svoji družini in je imel štiri brate in sestre, je lahko nosilec karmičnih družinskih energijskih blokad. Karmično breme nosi s seboj vse življenje, razen če mu ga je na poti uspelo razrešiti. Karmična bremena se v družini prenašajo energijsko, lahko celo na fizični ravni ali popolnoma podzavestno. Hkrati prav to lahko vpliva na to, kako se spontano povezujete z družino, ne da bi se tega zavedali. Tu je vzrok, da se na primer strica bojite že kot otrok ali vam nekdo drug že od nekdaj vzbuja občutek hladu, ki ga ne znate logično pojasniti.



Vsi smo preživeli mnoge inkarnacije, nekaj tudi skupaj z ljudmi, ki nas trenutno obdajajo, in zdaj smo se odločili znova utelesiti skupaj na Zemlji z določenim namenom. Glede na pretekla življenja smo se lahko odločili za bolj lahkotno ali intenzivno življenje glede na svojo karmo.



Če ste bolj senzibilni in rojeni očetu in mami, ki sta karmično oba obremenjena, čutite, da nosite dvojno breme. V karmičnih povezavah se namreč tudi skriva vzrok, da se lahko ne razumete s starši povsem zaradi energijskih vezi iz preteklosti. Ne pričakujte, da so naši starši vedno tisti, s katerimi smo se v preteklosti dobro razumeli. Prav lahko namreč odplačujemo karmični dolg z njimi. Ker je vse energija, sega naša zavest prek fizičnega sveta in linearnega časa in se vaša duša na nezavedni ravni zaveda vsega, kar se vam je z njimi zgodilo v toku preteklih življenj, tudi najbolj neprijetnih dogodkov.