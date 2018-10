Dharma, nenavezanost in neupiranje

Posnemajte naravno inteligenco vsega okoli sebe – ničemur se ne upirajte in nikoli ne plavajte proti toku. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Duhovni zakoni vam bodo prinesli popolnoma drugačen pogled na iste dogodke.

Naravna inteligenca deluje z najmanjšim naporom, torej z najmanj potrebne aktivnosti za rezultat in brez odpora. Trava se ne trudi rasti, samo raste. Ribe se ne trudijo plavati, samo plavajo. Čemur se upiraš, vztraja, pravi duhovni zakon najmanjšega napora. Če se boriš, namreč podzavestno pritrdiš, da obstaja ovira, ki jo je treba premagati.Če usvojimo lekcijo neupiranja, laže izpolnimo svoje cilje. Začnemo s sprejemanjem. Odločimo se, da bomo sprejemali ljudi in situacije, ki se zgodijo. Morda vam niso všeč, a vesolje se nikoli ne zmoti. Ko sprejmete stvari, kot so, prevzemate stoodstotno odgovornost za vse dogodke, ki jih vidite kot težave. To pomeni, da zanje ne krivite drugih. Veste, da je vsaka težava zakrinkana priložnost.Dovolite svoji zavesti, da ohranja neobrambno držo. Nimate potrebe, da prepričujete druge, naj sprejmejo vaš pogled. Ostajate odprti za vsa stališča in niste trmasti in rigidni.Energija in informacija sta povsod v kvantnem polju kot čisti potencial, nanj pa hkrati nenehno vplivajo naše namere in hotenja. Edina razlika med nami in drevesom je vsebina informacije in energije. Naše telo ni ločeno od vesolja. Samo v umu je vse razdeljeno na posamezne enote, kar ustvarijo filtri v naši percepciji.Človeški živčni sistem se ni le sposoben zavedati informacij in energije kvantnega polja, prav tako lahko spremenimo informacijsko vsebino fizičnega telesa. Vplivamo lahko celo na energijo in informacije svojega razširjenega telesa – okolja in sveta – ter povzročimo, da se manifestirajo dogodki. Zavestnost spremljata pozornost in namera.Čemur koli posvečate pozornost, se bo okrepilo, če to želite ali ne, namera sproži transformacijo energije in informacij. Naredite torej seznam želja, nosite ga s seboj in ga poglejte pred meditacijo ali spanjem ter ko se zbudite. Prepustite svoje želje ustvarjalnemu procesu v polju čiste potencialnosti. Zaupajte, da se bodo uresničile ob pravem času. In bodite zavestni v sedanjem trenutku pri vsem, česar se lotevate.Če želimo ustvariti kar koli v fizičnem svetu, moramo spustiti navezanost na to. Tesno je namreč povezana z grabljenjem, hlastanjem, nujo. V trenutku, ko spustimo navezanost na rezultat ter se osvobodimo boja med usmerjeno namero in navezanostjo na rezultat, dostopamo do samega bistva želje.Razvezanost skriva resnično moč, navezanost pa temelji na strahu in negotovosti. Naša najgloblja zavest ve, kako zadovoljiti vsako našo potrebo. Vse zunanje je le odraz tega – avtomobili, hiše, bančni izpiski in oblačila. Vse je prehodno ter pride in gre. Hlastanje ustvari tesnobo in občutek praznine, saj zamenjujemo resnično z iluzijo. Navezanost izhaja iz nižje zavesti ter nenehno terja zagotovila – na primer kaj se nam bo zgodilo.Toda vse je minljivo. Da smo lahko ozemljeni v trenutni izkušnji, potrebujemo modrost negotovosti. V njej boste našli svobodo, da ustvarite, kar koli si res želite. Zato dovolite sebi in drugim, da so, kar so. Ne vsiljujte jim svojih prepričanj o stvareh ali rešitev težav. Spoprijateljite se z negotovostjo. Bodite jo pripravljeni sprejeti in zaupati, da se bodo rešitve pojavile same. Stopite v polje vseh možnosti in bodite odprti za vse, kar se pojavi.Vse in vsakdo ima življenjski namen. Glavni cilj je, da združimo svoje edinstvene talente s služenjem drugim. Zakon dharme pravi, da smo prevzeli fizično obliko, da bi lahko izpolnili svoj dušni namen. Vsi smo tu, da bi odkrili svoj pravi jaz in izkušenjsko spoznali, da v resnici nismo človeška bitja, ki imajo občasno duhovne izkušnje, ampak obratno – duhovna bitja, ki imajo občasno človeške izkušnje. Zavedajte se tega. Izrazite svoje edinstvene talente. Napišite seznam vsega, kar radi počnete, saj s tem ustvarjate obilje v svojem in v življenju drugih ter hkrati služite tudi človeštvu.