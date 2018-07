Déjà vu: ste že bili tu?

Koncept reinkarnacije obstaja že več kot 3000 let in ga najdemo tako v vzhodnih kot zahodnih filozofijah, ki verjamejo, da se bo duša vrnila ali reinkarnirala v številna fizična telesa v številnih fizičnih razsežnostih, da dodobra spozna samo sebe ali pa doseže določeno stopnjo zavesti.



To nas vrne k Einsteinovi teoriji o energiji – da je ni mogoče ustvariti ali uničiti, temveč zgolj pretvoriti v drugo obliko. Če energije naše duše ne moremo ustvariti ali uničiti, se zdi reinkarnacija precej logična posledica. Morda se energija našega bitja po smrti preprosto premakne v drugo fizično obliko.



Se kdaj počutite kot stara duša? Predstavljamo vam sedem znakov, ki nakazujejo, da to življenje ni vaše prvo.

1. Déjà vu

Večina nas je na neki točki doživela déjà vu. Medtem ko mnogi znanstveniki in psihologi verjamejo, da obstaja nevrološka razlaga zanj, nekaterih to ne prepriča in verjamejo, da je déjà vu pravzaprav znak iz preteklega življenja. Ko imate občutek, da vam je nekaj ali nekdo nekako znano, je možno, da v podzavesti doživite zbodljaj spomina, ki morda izhaja iz preteklega življenja.



Marsikomu se zgodi, da ima nerazložljiva čustva ob obisku nekaterih držav ali opazovanju določenih ljudi. Ne le da čutijo, da so tam že bili, tudi okolica se jim zdi domača. Določeni terapevti, ki se ukvarjajo z regresijo v pretekla življenja, so našli povezave med občutkom déjà vuja in preteklim življenjem.

2. Ponavljajoče se sanje ali more

Pogosto so povezane s preteklimi življenji, še posebno če so zelo žive. Sanje so lahko simbolične, zato je verjetno, da ne predstavljajo preteklega življenja v celoti, ampak so v njih sledi ali sporočila za vas, da si jih lahko razložite.



Tako se je na primer neki gospe ves čas sanjalo, kako brska po svoji omari in v njej išče kosti. Ko je kosti ugledala, je začutila občutek krivde in žalosti. Te sanje so se ji pogosto ponavljale, dokler se ni odločila za regresijo v pretekla življenja. Skoznjo je odkrila, da je v enem izmed prejšnjih življenj v kadi utopila otroka, njene sanje o kosteh pa so pomenile krivdo in bolečino, ki ju je občutila iz preteklih življenjskih izkušenj.

3. Fobije

Večina fobij se zdi povsem nerazumnih, a če jim sledimo v pretekla življenja, se lahko nenadoma zazdijo smiselne in povsem logične. Naj gre za strah pred pajki, višino ali majhnimi prostori, so fobije v človeško psiho vgrajene kot del našega preživetja. A kako razložiti strah pred nečim, kar nas ni nikoli resnično ogrozilo?



Terapevti, ki se ukvarjajo z regresijo v pretekla življenja, so fobije tako kot pri déjà vuju lahko pogosto spremljali nazaj do določenih dogodkov v preteklih življenjih. Če imate denimo strah pred vodo, je povsem možno, da ste se v prejšnjem življenju utopili.

4. Rojstna znamenja

Mnogi verjamejo, da so tudi rojstna znamenja dokaz o reinkarnaciji. Tako obstaja zgodba o dečku, ki je ves čas govoril o spominih določenega človeka. Starši so se odločili raziskati o tej osebi in ugotovili, da je bil moški večkrat ustreljen v prsni koš. Njihov sin pa je imel na prsih rojstna znamenja v enakem vzorcu, kot so ga krogle naredile na ustreljenem.



Običajno pravijo, da se rojstna znamenja pojavljajo kot opomnik za zdravljenje in izpustitev nekaterih preteklih življenjskih čustev ali travm. Mnogi tudi ugotavljajo, da njihova materina znamenja spreminjajo barvo ali obliko, odvisno od njihovih misli in čustev.

5. Naravni talenti

Otroci ali celo odrasli, za katere se zdi, da imajo neverjetne talente, ne da bi se tega učili ali to proučevali, lahko na tak način najdejo ključ do razumevanja preteklega življenja. Nekateri otroci so lahko tekoče govorili tuje jezike, ne da bi jih kdaj slišali.



Medtem ko so določeni talenti lahko genetski in jih imamo v družini, obstajajo ljudje, ki so kazali izjemne talente, ki pa na noben način niso bili povezani z njihovim trenutnim življenjem. To se lahko kaže tudi kot močno zanimanje za določene teme ali naklonjenost do določenih obdobij v zgodovini ali pa njihovo odklanjanje.



6. Duše dvojčice

Veliko smo že pisali o posebni povezanosti z nekaterimi ljudmi v naših življenjih. Mnogi čutijo določene povezave z ljudmi, kar bi lahko bilo dokaz, da smo jih spoznali in poznali v preteklih življenjih.



Znani ameriški mistik Edgar Cayce je trdil, da duše rade potujejo v skupinah, in te skupine poznamo kot sorodne duše ali dušne družine. Verjel je, da se vsaka skupina uči svoje karmične lekcije skupaj. Navedel je še, da se lahko od življenja do življenja odnosi med temi dušami spremenijo, duše pa ostajajo enake. To le pomeni, da lahko v naslednjem življenju svojo babico srečate v obliki najboljšega prijatelja, sošolca pa kot mamo.

7. Intuicija

Intuicija izhaja iz zmožnosti izkoriščanja modrosti in znanja, ki ga ne znamo pojasniti. Včasih delčki teh modrosti izhajajo iz izkušenj, ki smo jih že imeli v življenju, a ni vedno tako. Morda je vaša duša preprosto zrelejša. Če imate močno intuicijo, je to morda znak, da vaša duša izvira iz prave zakladnice preteklih izkušenj, ki le čakajo, da bi jih izkoristili v svoj prid. Tisti, ki so doživeli že več reinkarnacij, imajo običajno tudi neverjeten detektor laži.



Razumevanje preteklih življenj lahko včasih pripomore k jasnosti in razumevanju vašega trenutnega življenja, še posebno če občutite neki poteg ali spomin na nekaj, česar ne morete realno in logično razložiti.



Sprostitev bolečin in navad preteklih življenj lahko prinese tudi ozdravitev in celjenje ran ter vam pomaga pri zatiranju fobij, bolečin in negativnih vzorcev v vašem življenju.