Če iščete ljubezen, najprej narišete tloris stanovanja

Strokovnjaki za feng šuj svetujejo, da če iščete ljubezen, najprej narišete tloris svojega stanovanja. Na njem poiščete točko ljubezni oziroma odnosov v svojem domu, ki leži v zgornjem desnem kotu tlorisa, gledano z vhodnih vrat. Najslabše je, če ta pade v kopalnico. Da bi omilili škodo, prostor ohranjamo urejen, suh in prezračen, na zunanji strani kopalnice obesimo majhno ogledalo.



Nato pogledamo, kje imamo spalnico in dnevno sobo, saj lahko tudi v teh prostorih nastajajo energijske blokade, ki jih moramo pozdraviti, kot temu pravijo strokovnjaki​ za feng šuj, če želimo srečo v ljubezni. Težavo imamo, če sta spalnica in dnevna soba v zgornjem desnem kotu tlorisa, tako kot kopalnica. Če v tem delu tlorisa morda manjka prostor, saj je veliko stanovanj nepravilnih oblik, to ni usodno. V tem primeru ogledalo namestimo na zid, ki meji na manjkajoči prostor, lahko pa predenj postavimo svetilko in s tem simbolično nadomestimo primanjkljaj.



Če je tu spalnica ali dnevna soba, spet velja, da jo redno zračimo in čistimo. Če namreč feng šuj zdravilo, torej predmet, ki uravnoveša energijski pretok, postavimo v umazan prostor, bo namreč njegov učinek ravno nasproten. Sicer pa postavite na točko ljubezni nekaj, kar vam simbolizira ljubezen – dva laboda, dve srci, dva prstana, dve školjki, dva čokoladna bombona, dve cvetlici ali sliko srečnega para.