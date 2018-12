Astrologi napovedujejo: To kaže Sloveniji leta 2019

Lažnivi sosedi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Uran nam lahko zatrese tla pod nogami, pred vlado bodo od maja do septembra napornejši meseci.

Notranja trdnost

Ne priljubljenost, trdnost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zvezde nas bodo prihodnje leto učile, da se moramo kot narod bolj samozavestno postaviti zase v odnosu do drugih. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Vladavina strahu

Analiza karte Slovenije kaže veliko možnosti, da bo 2019. več uspešnih in dobrih prodaj, tudi prodaje banke, ki močno izboljša finančni položaj države. To lahko dvigne bonitetne ocene, da bo spet videti varnejša za zunanje naložbe. Karta sončnega mrka 6. 1. 2019 ima MC na progresiranem Jupitru države, v trigonu z Luno, kar tudi kaže, da se bo nekaj začelo obračati na bolje, sklenjeni bodo koristni dogovori.Že januarja se bomo morali soočati z lažnivimi sosedi, saj se mrk dovrši na opoziciji Neptuna in Merkurja v karti Slovenije. Hkrati je v prognostični karti izpostavljen še Kiron, tako da nam bo jasno, da smo pri partnericah v EU priljubljeni bolj v teoriji in skupni filozofiji kot pri konkretni podpori, ki bi jo potrebovali.Uran konec januarja še zadnjič pride na IC države in prinaša različne nemire, spremembe in potrese. Lahko nam tudi malo zatrese pod nogami ali pa nas bo pestil močan veter, ob neurju in škodi katerega bomo nemočni.Tako sekstil tranzitnega Urana na Sonce Slovenije kot prestop progresiranega Sonca iz raka v leva in tranzitni Saturn na severnem vozlu nam dajejo vedeti, da je prišel čas, da postanemo kot narod notranje bolj trdni, samosvoji, začrtamo svojo politiko in se ne zanašamo preveč na preostale države EU. Temeljna problematika Slovenije je namreč poleg velike sle po moči, ki izhaja iz stelija v levu v 8. hiši, tudi naša neverjetna potreba po tem, da nas drugi sprejmejo, da nas imajo partnerice v EU rade.Južni vozel, Sonce in Merkur v 7. hiši v raku potrjujejo hrepenenje po lepih, harmoničnih in toplih odnosih s svetom, najbolj s tistimi, s katerimi smo v partnerskem odnosu, kar članice EU so. Toda leta 2019 bomo kmalu občutili bolečino in nemoč zaradi manipulacij v odnosih in se bomo zaradi tega še bolj prisiljeni nasloniti nase, na svoje, zgraditi nekaj trdnejšega in močnejšega.Severni vozel v kozorogu v 1. hiši Slovenije poziva, naj začnemo kot država delovati bolj samostojno, izhajamo iz tradicionalnih vrednot, na strukturiran način. Spoznali bomo, da smo v širši skupnosti močni samo toliko, kolikor znamo v težavah držati skupaj, ohraniti stabilnost države in ne podlegati zunanjim gospodarjem.Kar ne pomeni, da ne smemo ostati v EU, ampak da moramo razviti malo več samostojnosti, se naučiti postaviti meje, kdaj delovati tudi po svoje, se izboriti za najpomembnejše, ne pa prepuščati taktirke nekomu zunaj države in pretirano povzdigovati tujcev.Ni nam treba za vsako ceno kimati tistim, ki jih doživljamo kot večje in močnejše. Ne potrebujemo priljubljenosti, saj jo z južnim vozlom v raku v 7. hiši znamo pridobiti, ampak trdnost in samostojnost, načrt za prihodnost in resnost, o čemer govori severni vozel v kozorogu v 1. hiši. Saturn zna biti neprijeten, ko pritiska na karto, ker hoče rezultate. Če nas dozdajšnji dogodki še niso naučili, da moramo biti bolj samosvoji, načrtni in trdni v odnosu z EU, nas bodo tako mrki kot Saturn in prehod progresiranega Sonca v leva. Pri Saturnu namreč velja rek, da če ne gre zlepa, gre pa zgrda.Konec avgusta vstopi progresirana Luna Slovenije v kozoroga. Takrat se optimizem in velikopoteznost strelca umakneta. Narod bo hrepenel po konservativnih voditeljih in hotel imeti zaradi strahu na oblasti trdno, težko in načrtno figuro. Potovanje Lune po kozorogu in 1. hiši še toliko bolj spodbuja, naj postajamo samostojni, načrtni, trdoživi borci za svoje pravice in državo.Južni vozel se bo od maja do septembra dotikal planetov v naši 1. hiši ter prinašal strah, negotovost, nepričakovane spremembe, tudi občutek nemoči in ujetosti. V tem času lahko pride na oblast nekdo, ki deluje z ustrahovanjem in s tem močno obarva klimo v državi.Torej Slovenijo hkrati čakajo pozitivni finančni obrati, bolečine zaradi sosedov, na katere se ni mogoče zanesti, in soočanja z rano, da so nas in naše pravice spregledali partnerji v EU. Od maja do konca septembra se lahko zamaje oblast ali pride nanjo nekdo temnejši, trši, bolj strukturiran.