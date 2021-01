Čiščenje avre

Avra nas ščiti pred negativno energijo, deluje kot zaščitna pregrada pred stresom, negativnostjo, nameni in čustvi drugih ljudi, okoljskim onesnaženjem in psihičnimi napadi.



Pomaga nam ohranjati vse štiri ravni zdravja – fizično, mentalno, čustveno in duhovno. Ko je naša avra šibka ali prekrita z negativno energijo, čemur rečemo psihični ostanki, je verjetneje, da boste zboleli, utrujeni, razdražljivi, težko razmišljali, imeli težke sanje ali boste izredno občutljivi za energijo drugih ljudi. Prav tako ste tedaj bolj dovzetni za psihični napad in duhovne parazite, ki se lahko prisesajo na vas. A brez skrbi, saj lahko vsak dan poskrbite za to, da bo vaša avra čista in močna.



Vzemite palico selenita in jo premikajte okoli telesa. Začnite pri glavi, počasi jo pomikajte navzdol do stopal. Selenit razgradi škodljivo energijo in parazitske energijske vezi, pritrjene na avro. Prav tako lahko prekadite avro s svetim lesom ali žajbljem, kadilom. Pri tem velja opozorilo, da čiščenje ne bo uspešno, če ne uporabljate pripomočkov iz naravnih materialov in rastlin s čistilnimi sposobnostmi. Pod prho uporabljajte sodo bikarbono ali solni piling ali si redno privoščite solne kopeli. Prav tako koristi kopanje v morju, saj sol v vodi čisti energijo.



Nosite ali meditirajte s kameno strelo ali turmalinom, ki bosta popravila škodo, zacelila in okrepila avro. Čez dan se lahko poškropite s sprejem, ki čisti avro, iz naravnih eteričnih olj, od glave do peta. Vse te postopke izvajajte z ozaveščenostjo in namenom.

