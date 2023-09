Ciklusi uspeha: v življenju se jih izmenjava 9, ponavljajo se vsako leto

Izračunajte ciklus, njegov začetek in konec. Dnevu rojstva prištejte 52. Če ste rojeni v drugi polovici dneva, za dan rojstva vzemite naslednji dan (npr. 15. 5., ob 17.30 – za izračun uporabite datum 16. 5.). Prvi ciklus uspeha: 15. 5. (rojeni v prvi polovici dneva) + 52 = 5. 6. Vaš prvi ciklus uspeha se začne 5. junija. Drugi je od 6. junija do 27. julija, naslednji od 28. 7. + 52 dni in tako naprej.

V prvem ciklusu vam do uspeha pomaga vplivna oseba, družinski član ali prijatelj. Vse, česar se boste lotili, ima dobre možnosti za uspeh, lahko si obetate dober posel. Zelo ste sposobni, kar morate skrbno negovati in poskrbeti za osebnostno rast.

Drugi je čas, ko je vaša pozornost najmanjša, za nobeno stvar ne ohranite zanimanja. Želite, da se vse odvija hitro, kar je idealno za potovanja in spremembe. Vendar pozor! Izogibajte se selitvi in menjavi službe. Dobro se boste odrezali na sestankih, saj boste kratki in jedrnati, predvsem pa opazni.

V tretjem ciklusu imate ogromno energije in moči, ki jo z veseljem delite z drugimi. Načrtujte prenovo doma ali popravila. V tem času največ ljudi išče partnerja, saj lahko najdete popolnega in si ustvarite družino.

V četrtem ciklusu se vse vrti okoli znanja, duhovnosti, odkrivanja novih stvari. Izkoristite ga za učenje, posvetite se sebi. Zdaj ste najbolj ustvarjalni in pripravljeni na nove izzive. Ne bojte se jih, sprejmite jih z odprtimi rokami. Včasih morate za uspeh tudi tvegati.



Ciklusi se izmenjavajo in energije nas podpirajo na različnih področjih. FOTO: Metamorworks/Getty Images

V petem se pogumno zavzemite za svoje cilje in želje, saj imate največjo moč, da jih dosežete sami. Nič ni narobe, če prosite za nasvet, zberite čim več informacij, ki vam bodo pomagale uresničiti sanje. Bodite pogumni.Po tem, ko ste naporno delali za uspeh, je prišel čas za počitek in uživanje v vsem, kar ste ustvarili. V šestem ciklusu si privoščite sprostitev, izogibajte se stresu, posvetite se telesu, raziščite nove vrste vadbe … Če boste našli partnerja, bo zveza trajala dolgo.V sedmem ciklusu radi delamo poračune za nazaj, se oziramo v preteklost, analiziramo svoja dejanja. Lotite se čiščenja doma, prijateljskega kroga, vsega, kar vas ovira. Tudi zdaj so prijatelji pomembni, saj vam bodo stali ob strani. Osmi je povezan s tveganjem, poskusi in napakami. Nekateri projekti se bodo speljali sami, drugi bodo propadli ne glede na vaš trud. Naučiti se morate prepoznati, kaj je vredno vaše energije in kaj ne, tudi v odnosih.Deveti ciklus prinaša zaključek nečesa, za kar ste si prizadevali. Lahko se napori obrestujejo ali se izkaže, da se niste dovolj zavzeli za službo, odnos, cilj. Možnosti za popravke ne bo, spustite in pojdite naprej.