Četrta čakra in odnosi

Večina ljudi je kombinacija osebnostnih tipov, povezanih s čakrami. Četrta čakra je povezana z družbenimi in družinskimi odnosi. Ljudje, ki so zlagani, se pretvarjajo in poskušajo vključiti v družbo, tako da je najbolje zanje, čeprav v resnici zapravljajo svoj in čas drugih. Ne gre za prevarante, ampak za tiste, ki so ujeti v službi, odnosih s prijatelji in družino, četudi bi morali zdavnaj potegniti črto in narediti spremembo. Ker se trudijo vključiti, gredo čez sebe in se pretvarjajo, včasih celo, ne da bi se tega zavedali. Branijo se sprememb. Zbolijo, ker živijo nepristno. Imajo težave s krvnim sladkorjem, saj imajo radi sladko hrano. Odprti so za duhovnost, a bojijo se pokukati iz svoje školjke in početi, kar si res želijo, npr. biti slikarji, torej iti po manj uhojeni poti. Potrebujejo spodbudo in podporo, ki jih prepriča, da zmorejo slediti svojim pravim željam.



Druga skupina so poslovne ženske, bistre in sposobne, za katere se zdi, da imajo vse – so privlačne, pametne, imajo dovolj denarja, dobro službo in partnerja. Pogosto veliko in hitro govorijo. Vendar se preveč ženejo, zato so v stresu. Njihove zdravstvene šibkosti so nagnjenost k debelosti, pretirani telesni vadbi za vzdrževanje zdrave teže, pretirano delo pa jih vodi v depresijo in tesnobnost. Neodvisne so, a ne popolnoma. Čeprav se poročijo z uspešnimi moškimi, ki jih podpirajo, je njihov skriti vzorec jeza na moške, zaradi katere se poslovno ženejo. Občutljive so za težave s srcem, vnetja, okužbe, lahko imajo težave s sinusi in glivicami, očmi, staknejo lupus kot posledico globokega nezadovoljstva, alergije, kandido, nihanje razpoloženja, glavobole, nespečnost, prebavne težave in željo po sladki hrani. Rešitev je, da se ustavijo, pomirijo, rešijo jezo na očeta in moške, kar je včasih težko, saj so si zgradile več obrambnih vzorcev.

