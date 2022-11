Celestinska prerokba: napoved duhovnega prebujenja

V Celestinski prerokbi Jamesa Redfielda so zajete skrivnosti o našem energijskem delovanju, pravi zgodovini in napovedi o prihodnosti v zlati dobi. Opira se na starodavno modrost, ki jo vsebuje perujski rokopis, po eni strani jo lahko beremo kot literarno zgodbo, po drugi pa zakladnico duhovnih modrosti.



Rokopis naj bi izviral iz leta 600 pred našim štetjem in napoveduje velikansko preobrazbo človeške družbe, ki naj bi se začela v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja. Spoznanja o življenju se v njem vrstijo drugo za drugim.



Prvo pravi, da se duhovna preobrazba začne s spoznanjem, ki nam prodre v zavest kot globok občutek nemira, skupaj s prebliski drugačnega doživljanja, trenutki, ki se nam zdijo drugačni, intenzivnejši in navdihujoči. Ko izkušnja izgine, nam ostane občutek nezadovoljstva in življenje se vrne v običajne tire, ki pa nam že dolgo ne prinašajo več zadovoljstva. V odnosih smo zahtevni, vodi nas ego, želimo spreminjati partnerja in pričakujemo, da se nam bo podredil. Redfield to imenuje bitka za premoč.

Do prvega spoznanja pridemo, ko se zavemo naključij v svojem življenju, namigov ali intuicije, da bi morali nekaj storiti. Pogosto sporočila ignoriramo, a če jim sledimo, nekam gremo, nekoga srečamo, preberemo nekaj, kar nas popelje v smer, ki smo jo že zaznali z intuicijo.

Razvoj se začne v nas samih, z zaznavanjem svoje intuicije in življenjskih naključij. FOTO: Primipil, Getty Images



Ta naključja se nam dogajajo vedno pogosteje, nas pretresejo, saj se nam zdijo več kot zgolj naključje. Zazdijo se nam usojena in dobimo občutek, da naše življenje vodi nerazložljiva sila. Izkustvo nas navdaja z občutkom skrivnostnosti, zato se počutimo žive, ko jih doživljamo. Prvo spoznanje tako govori o duhovnem prebujanju vse več ljudi na Zemlji. Duhovna preobrazba se je namreč začela ravno zaradi velikega števila posameznikov, ki danes živijo s to razširjeno zavestjo in so začeli slediti prebliskom, ki so se jim intuitivno pojavili. »Njihovo število je začelo naraščati v šestdesetih letih in bo naraščalo nekje do začetka tega tisočletja, ko bo dosežena določena raven prebujenih ljudi, ki jo lahko imenujemo kritična masa. Ko bo dosežena ta masa, bo celotna kultura začela resno obravnavati ta naključna izkustva. Ljudje se bodo množično spraševali, na katerih skrivnostih temelji človeško življenje na tem planetu. Šele takrat, ko bo dovolj velika, jih bomo začeli tudi odkrivati, razodela se nam bodo tudi druga spoznanja,« je predvidel avtor pred skoraj tridesetimi leti.

Najprej pa poglejte okoli sebe in odkrijte sporočila, naključja, namige v svojem življenju. Sledite jim in opazujte, kaj se bo zgodilo.