Če vas živcirajo drugi, se spremenite sami

Zunaj nas, znotraj nas, ljudje, predmeti, dogodki, preteklost, sedanjost, prihodnost … To pomeni, da nobenega problema ne moremo rešiti ločeno od drugega in moramo vedno pogledati širšo sliko. Če ste na primer jezni na svojega mladostnika, ker samo leži, igra igrice in se nikamor ne premakne, se ne čudite, če se vaš bes izrazi tako, da pregorijo varovalke v stanovanju.



Še več, ker lahko spreminjamo samo sebe, da bi spremenili svojo okolico, se vprašajte, na katerih področjih ste pasivni sami in iščete beg pred realnostjo. Ugotovili boste, da se, ko pridete iz službe, pogosto zleknete na kavč, namesto da bi šli na sprehod ali telesno vadbo, in da si zvečer, ko imate vsega dovolj, večkrat natočite kozarec vina ali se zabubite v mehiške nadaljevanke. Ker se vaše notranje stanje vedno izraža navzven, naredite manjši eksperiment.



Poskusite biti sami natanko taki, kot si želite, da bi bila oseba, ki vam gre na živce. Bodite prijazni z njo, kajti ko daješ, prejemaš. Če so tvoja vrata zaprta, si skop, zaprt vase in se držiš nazaj, ne more nič dobrega priti v tvoje življenje. Če si odprt in daješ svojo energijo v svet, pa se ti vrača. Postanite oseba, ki si jo želite imeti ob sebi, nato pa opazujte premike, ki se bodo zgodili v vaši okolici.