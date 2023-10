Če se z nekom pregovarjaš, mu daješ moč in ne nadzoruješ razmer

Drugih ne moreš spremeniti, lahko le sebe, toda v trenutku, ko se ti spremeniš, se spremenijo tudi drugi, pravijo guruji. Energija steče, šele ko spustiš občutek, da nečesa ne moreš, da se stvari ne bodo zgodile, na kar te um ves čas opominja, in tako ostajaš v začaranem krogu. Ko spustiš, pa se vse spremeni. Vse, od česar bežimo, namreč vztraja, kar sprejmemo, pa izgine.

Če se denimo ne odzoveš na provokacijo, nima drugi nobene moči nad tabo. Če se z nekom pregovarjaš, pa mu daješ moč in ne nadzoruješ situacije. Ko razmišljaš o težavi in se ji upiraš, zadevo poslabšuješ in krepiš. Vse, čemur se upiraš, čemur posvečaš pozornost, raste, ko spustiš in se osvobodiš bremena situacije, pa se ta avtomatsko reši, kajti vse zunanje dogajanje je le odraz tebe. Zato ne ignorirajte težav, a ne bodite navezani na njihov izid.

Razumite, da bo prav, kar koli se bo zgodilo.

V težkih trenutkih si lahko pomagate s tehniko, s katero zamenjamo čustva. Izberemo dogodek, ki nas je res osrečil, in vsakič, ko smo v neprijetni situaciji, preklopimo nanj. Prizor zadržimo v mislih in napetost se takoj sprosti.

Našo svobodno voljo sicer omejujejo le naše odločitve. V trenutku, ko nekaj izbereš, nisi več svoboden. Izbira prinese omejitve – zato je cilj razsvetljenja stanje, v katerem sprejmeš vse, dobro in slabo. Popolnoma svoboden si namreč le, ko spiš in možgani delujejo v theta stanju. Takrat v stiku z višjim jazom nezavedno izbereš svoj načrt za naslednjih nekaj dni, pravijo šamani.

Odločiš se za določene izkušnje, ki se ti bodo zgodile. Če to pojasnimo s primerom železniške postaje: ko si na njej, imaš svobodno voljo, ko pa izbereš vlak in vstopiš, nimaš več dosti izbire. Šele ko prispeš na cilj, si spet svoboden.