Če se pogosto pritožujete, potem storite to

Če je negativnost tako globoko vsajena v vas, da ne opazite, da vas obkroža oblak negativne energije, ki hkrati pritegne napačne ljudi, situacije in neprijetne občutke, je pomembno, da najdete pot iz začaranega kroga. Poskrbeti morate, da negativne energije ne ohranjate in ne hranite.

Z nekaj vprašanji si lahko sami pomagate razumeti, koliko negativnosti vodi vaše življenje – a le, če ste si nanje pripravljeni odkrito odgovoriti. Razmislite torej, ali se pogosto pritožujete.

Oblak negativne energije pritegne napačne ljudi, situacije in neprijetne občutke. FOTO: Fizkes, Getty Images

Skrita negativnost

Vam je že kdo rekel, da imate ves čas negativne izkušnje, da vedno tožite in tarnate? Ali so vaši pogovori pogosteje sestavljeni iz komentiranja, kaj vse je v svetu narobe, ne tega, kaj je na svetu dobrega? Lahko govorite o obupnem prometu, groznem vremenu, bedakih na oblasti, slabem gospodarstvu, nezadovoljivi postrežbi v restavraciji. Kaj pa vaše kritiziranje? Kritizirate ves čas ali samo nekatere ljudi? Se vam zdi, da vas privlačijo drama ali nesreče?

Vas pritegnejo disfunkcionalne družine ali skupine ljudi v resničnostnih šovih, se počutite skoraj vpletene v ločitve zvezdnikov? Ali ste se sposobni odtrgati od televizijskega zaslona, ko zagledate poročilo o grozni nesreči, ali vas vedno več novic o teh grozodejstvih nepojasnjeno pritegne? Ali radi iščete krivdo pri drugih? Se počutite kot žrtev? Ali radi govorite o tem, kaj vse vam je kdo hudega storil? Ste prepričani, da nimate nadzora nad izidom in rezultati določenih situacij?

Pomislite tudi na to, ali ste hvaležni za to, kar je, ali boste postali hvaležni, ko se bodo stvari končno začele postavljati na pravo mesto, in ali imate občutek, da se vam stvari dogajajo ali da se dogajajo prek vas. Presenečeni boste, koliko skrite negativnosti nevede hranite. A zdaj, ko ste jo prepoznali, se lahko ustavite.