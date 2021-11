Če opažate te znake, vas čaka velika sreča: vesolje vam želi povedati, da ste na pravi poti

Po zakonih vesolja naključja ne obstajajo. Strokovnjaki, ki preučujejo energijo in simboliko, menijo, da nam določena znamenja lahko razkrijejo, ali smo na pravi ali napačni poti, ali smo pripravljeni na spremembe, kaj nas čaka, pa tudi naše notranje stanje, piše Lovesensa.

Verjame se, da obstajajo določeni znaki, ki kažejo, da boste že kmalu imeli veliko sreče.

1. Spontana srečanja

Vsi ljudje, ki jih srečate, včasih na najbolj skrivnosten način, vam prinašajo sporočila. Možno je, da boste v pogovoru z njimi dobili odgovor na boleče vprašanje. Tudi občasen pogovor z neznancem na avtobusni postaji, v trgovini, na hodniku ali restavraciji, je lahko neverjetno bogat z informacijami in znaki za vaše življenje in prihodnost. Bodite pozorni na naključne besede neznanca in poskusite razvozlati pomen poslanega sporočila.

2. Občutek veselja

Pomemben znak je občutek veselja in zadovoljstva zaradi tega, kar se vam dogaja. Če nekaj počnete z veseljem, je znak usode, da delate pravo stvar in greste v pravo smer. Če se počutite neprijetno, niste na pravi poti. Poslušajte svoja čustva, preden se za nekaj odločite. Če vam želja povzroča nelagodje in strahove ter imate možnost, da jo zavrnete in začnete nekaj drugega, potem ne oklevajte. Zaupajte svojim notranjim občutkom.

3. Besede in številke

Tudi v besedah ​​ali številkah lahko najdemo nekaj znakov usode, ki jih slučajno opazimo. Glejte besede in številke na oglasih, na ulici, poslušajte besede na radiu, opazujte znake okoli sebe. Besede, ki za vas nosijo osebno sporočilo, se lahko pojavijo v časopisih, revijah, natisnjene na plakate in na TV-zaslonih. Možno je, da vam bodo prinesle rešitev za trenutno situacijo ali pa vam bodo namignile, po kateri poti bi morali iti in kakšno odločitev bi morali sprejeli. Neko dekle je na primer želelo, da bi ji v službi zvišali plačo. A jo je bilo strah zahtevati povišico, saj je v podjetju začela delati šele pred kratkim. Nekega dne je na poti v pisarno šla mimo vrste trgovin. Zjutraj so bile vedno zaprte, a tisti dan so bili na vseh zaprtih vratih iz neznanega razloga napisi »Odprto«. Ta beseda ji je dala misliti, da je njena pot odprta. Še isti dan je odšla k šefu in njeni prošnji za zvišanje plače so ugodili.

Prav tako velja, da so zaporedja številk, kot so 111, 333, 1212 in druga, lahko znak, da gre vse po načrtih in da imate srečo.

Še nekaj drugih znakov, ki jih ne smete prezreti

Če vas neka oseba fizično spominja na osebo, s katero ste imeli v preteklosti negativen odnos, potem je čas, da v sebi poiščete odpuščanje in zacelite čustveno rano s sproščanjem negativnih občutkov in slabih spominov.

Ko nenehno mislite na nekoga, to pomeni, da je čas, da stopite v stik z njim. Običajno ta oseba od vas pričakuje klic ali predlog. Tudi če ne veste, zakaj se morate obrniti na določeno osebo, to storite brez zadržkov.

Vsaka negativna sprememba v zdravju, celo manjši prehlad, vas opozori na spremembo in kaže na neravnovesje v vašem življenju. Ne hitite, ne obremenjujte se preveč. Ustavite se in se posvetite sebi.

Izgubljeni očala, ključi ali dokumenti niso vedno znak malomarnosti. Lahko so pomembni znaki. Če vidite, da nek predmet ni tam, kjer je običajno, razmislite, zakaj se je to zgodilo in kaj bi lahko pomenilo. Običajno je to znak, da ne opazite dobrih priložnosti.