Če nekaj ni prav za vas, tega ne storite

»Glavna naloga ljudi na Zemlji je učenje, kako upravljati energijo,« je povedala pokojna ameriška regresoterapevtka Dolores Cannon. »Nobenih omejitev ni, imaš lahko, kar hočeš, če veš, kaj si želiš, in si to vizualiziraš kot že izpolnjeno. S tem se sproži zakon ustvarjanja,« je dejala in dodala: »Ljudje moramo spustiti strah in se osvoboditi karme. Odpustiti moramo tistim, ki so nas prizadeli, nato pa spustiti negativna čustva do njih. S tem prekinemo karmični krog.«



Če tudi sami vzdržujete nezdrave vzorce v odnosih, se začnite zavedati, da vam to ne le črpa energijo, ampak zaradi tega tudi počasneje rastete. Nehajte biti npr. sveta pomagalka, vse urejati, se razdajati in iti prek sebe za druge. Naučite se ustaviti in se vprašati, ali je to za vas prav ali ne. Če ni, tega ne storite in se pri tem ne počutite krivih. Ne rešujte težav drugih, saj je to brezplodni nesmisel, razen če vas prosijo ali vprašajo za nasvet.



Če opazite, da nekdo ne želi pomoči, ampak samo vašo pozornost in energijo, povejte, da odrasli ljudje sami rešujemo svoje težave in da so oni tisti, ki morajo narediti prvi korak za spremembo situacije. Opazili boste, da ljudje brez težav sprejmejo mejo, ki jo postavite, da vam nihče ne zameri in da je za vse lažje, če so pravila igre jasna.