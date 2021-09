Če gredo stvari narobe, se ne zlomite

Vsi doživljamo situacije, v katerih nam gre vse narobe, ne zmoremo se več boriti in bi najraje izobesili belo zastavo in se predali. Tedaj ni čas, da rinemo naprej za vsako ceno, ampak da se ustavimo, poglobimo vase, najdemo notranjo moč in se opremo nanjo.



Ne glede na to, ali doživljamo krizo, ker nam razpada zakon, so nas odpustili iz službe, izgubljamo ljudi, ki jih imamo radi, se spopadamo s težko boleznijo, smo prestrašeni v norem in spreminjajočem se svetu ali nam zgolj ne gre vse po načrtih in ne vemo, kako naprej, se vedno lahko opremo na svoj notranji steber. V resnici ni namreč ničesar in nikogar zunaj nas, ki je tako močno, kot smo mi sami.



Vsaka življenjska prepreka ima smisel, ki ga bomo odkrili, šele ko bodo vsi napori za nami. Zato se, namesto da obupujete, obtožujete druge za neželene dogodke ali se panično oklepate tistega, kar odhaja iz vašega življenja, raje zavedajte, da ste premagali že vse izzive doslej, zato boste tudi tega. In ko se odločite uporabiti svoj notranji pogum, zmorete vse. Ko se tako odločite, boste nepremagljivi.



Odkrijte svojo notranjo skalo, ki je ne more podreti noben zunanji vihar. Črpajte moč iz nje, naj vam pomaga v težkih trenutkih. Tu je, skriva se v vas, samo najti jo morate. Lahko si predstavljate tudi, da ste mogočen hrast z globokimi koreninami, ki mu veter sicer zamaje veje, a ga ne more izruvati nič zunanjega.

