Če boste to naredili do konca leta, boste zaslužili kup denarja

Po mnenju strokovnjakov za starodavno kitajsko filozofijo feng šuj lahko nekateri triki in spremembe v domu pripomorejo k izboljšanju določnega področja življenja – pa naj bo to kariera, denar, ljubezen ali sreča.

Tukaj je nekaj preprostih pravil feng šuja za privabljanje denarja v svoj dom leta 2022.

1. Osredotočite se na določeno feng šuj cono v vašem domu, ki je povezana z denarjem in finančno blaginjo, ta cona je vedno v jugovzhodnem delu vašega doma. Pomembno je, da je ta prostor vedno prost in odprt, da se pretaka energija blaginje. V njej ustvarite čudovito vzdušje, v ta del pa lahko postavite tudi feng šuj amulete, s katerimi lahko pritegnete denar.

2. Postavite rastline v cono blaginje, da spodbudite rast na vseh področjih svojega življenja. Obstaja velika izbira rastlin, ki naj bi po feng šuju pritegnile obilje, ena najbolj znanih pa je tolstica, drevo denarja. Ne pozabite tudi na privlačnost in energijski vpliv bambusa.

3. Naj bo na jedilni mizi skleda s sadjem. Po feng šuju je še posebej priporočljivo v njej hraniti pomaranče, saj ta sadež simbolizira blaginjo, verjame pa se tudi, da čisti energijo v prostoru.

4. V prostor obesite veliko ogledalo, ki bo odražalo podobo tega, kar je na jedilni mizi, in tako simbolično podvojite bogastvo. Pomembno je, da ne obesite ogledala tam, kjer se v njem vidi odsev vhodnih vrat, saj lahko to kaže na odliv dobre energije.

5. Uporabite moč ognja. V feng šuju velja, da viri ognja (pečica, štedilniki in plinske peči) ustvarjajo energijo v gospodinjstvu. Tu se srečajo vsi elementi, potrebni za vzdrževanje družine. Te vire je najbolje postaviti na sredino prostora, kjer kuhar vse vidi in ga ni mogoče presenetiti. Če je pečica ob steni, jo je to najbolje 'popraviti' tako, da za njo postavite ogledalo.

6. Barve, ki naj bi v letu 2022 privabile denar, so rdeča, zelena, črna in rumena. Za aktiviranje območja bogastva lahko uporabite tudi rdečo ali odtenke, kot so koralna, oranžna, vijolična in roza.

Za privabljanje denarja je pomembno tudi, da si uredite denarnico

Tukaj je nekaj feng šuj pravil za denarnico, ki prinaša obilje, in nekaj nasvetov, čemu se je treba izogibati.

1. Ne mečkajte svojega denarja.

2. Denar v denarnici razporedite po vrednosti (v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu) – izberite večjo denarnico, da se vaš denar ne mečka.

3. Imejte tri denarnice: denarnico, ki jo uporabljate vsak dan, denarnico, v kateri hranite denar za račune in stroške in denarnico za shranjevanje dodatnega denarja. Če ste položnice plačali in vam je ostalo nekaj malega denarja, ga dajte v tretjo denarnico. Počnite to vsaj eno leto in strokovanjki ta feng šuj so prepričani, da boste videli rezultate.

4. Na kos papirja napišite svojo srečno številko in jo pospravite v denarnico.

5. Izogibajte se hranjenju računov, papirjev, starih kartic in vizitk v denarnici.

Najpomembnejše feng šuj in življenjsko pravilo za privabljanje denarja v letu 2022 je zavedanje, da si zaslužite obilje in da ga lahko dosežete. Zastavite si namen zdaj, skrbno delajte na tem in denar, ki si ga želite, bo prišel ob pravem času, piše espreso.co.rs.