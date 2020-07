Čas za čustva in romantiko: kaj čaka ognjena znamenja

Strelci bodo septembra doživeli svojo ljubezensko pravljico. FOTO: Vladimir Sukhachev/Getty Images

Za ovne bo ljubezen julija v razcvetu ne glede na to, ali že imajo partnerja ali ne. Če ne, ga lahko najdejo ta mesec. Priložnosti bo na pretek, na morju ali družabni prireditvi, zato hodite po svetu z odprtimi očmi in nasmeškom na obrazu.Avgust bo najboljši mesec za odnose. Če se ni zgodilo že prej, se zdaj ne boste mogli upreti romantiki. Ne izogibajte se priložnostim, saj bodo vodile z večerje pod zvezdami naravnost med rjuhe.Septembra pa se bodo v življenju ovnov ponovno pojavili pomembni ljudje, obnovili bodo poznanstva, ki so se spletla poleti. Prav lahko pa se na začetku meseca pojavi tudi nekdo, ki jim bo zmešal štrene kot druga možnost, tako jih bo odločitev, s kom naj bodo, mučila še dolgo v jesen. Jesen bo na splošno naklonjena partnerstvu, a končne odločitve bodo vaše. Pazite le na prehitro izrečene besede in nesporazume konec septembra.Levom ljudje, ki jih utegnejo spoznati pri športni dejavnosti ali hobiju, že julija lahko pomagajo na drugih področjih. Med njimi je lahko nekdo, ki jim bo pognal kri po žilah. Posvetite se prijateljem, saj vam stiki, ki jih vzpostavite prek njih, lahko prinesejo nekaj lepega.Avgust bo mesec za spoznavanje partnerjevega sorodstva, lahko jih spoznate in se udeležite kakšnega družinskega dogodka z njimi, kar bo pomembno vplivalo na vajin odnos. Če se vam zdi to prezgodaj, le povejte, da se vam ne gre, saj utegne biti naporno. Samski pa se boste le zabavali in ne boste iskali ničesar globljega.Septembra je čas za aktivne počitnice. Samski lahko tedaj razširijo svojo prijateljsko mrežo, saj so zvezde naklonjene romantiki, ki se skriva v njihovem družabnem krogu. Vezani pa lahko v tem času naredijo pomemben korak naprej v odnosu.Za strelce bodo julija romantični odnosi in prijateljstvo v ospredju, prav lahko se jim zgodi kakšna nova romanca. Če ste že v ljubezenskem odnosu in vas dajejo dvomi, pa je bolje, da z odločitvami počakate do konca poletja, ko bo slika bolj jasna. Udeležite se zabave, če le morete, saj utegnete spoznati zanimive ljudi.Avgust bo prinesel zatišje in več druženja s prijatelji in družino. Največ možnosti za novo ljubezen imate na spletu ali če prijatelje prosite, naj vam organizirajo zmenek z nekom, ki se jim zdi primeren za vas.Septembra se bo vse vrtelo okoli ljubezni in bo za strelce končno napočil njihov čas, ko jim bo srce začelo hitreje biti ob nekom posebnem. Vseeno ne bodo zapostavili druženja s prijatelji, s katerimi bodo delili svoje vznesene trenutke.Pomembno je namreč, da so v tem mesecu z ljudmi, ki jim veliko pomenijo, vključno s partnerjem, saj se bo zveza utrdila prav ob preživljanju sproščenega časa z druščino. Kar boste zastavili v tem mesecu, utegne dolgo trajati, zato se prepričajte, da ste izbrali pravo osebo.