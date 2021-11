Brutalni življenjski nasveti, ki jih morajo slišati vsi astrološki znaki

Oven

Čeprav želite pustiti vtis divje, spontane osebe, še vedno hrepenite po stabilni zvezi. Dovolite, da se v vaše življenje prikradejo površni ljudje, na skrivaj pa hrepenite po nečem veliko globljem. Snemite masko in dovolite, da v vaše življenje vstopijo pravi ljudje.

Bik

Nagnjeni ste k temu, da obsojate druge, preden jim daste pravo priložnost, da ugotovite, kdo v resnici so. Imate visoke standarde in pričakujete, da bo preteklost ljudi okoli vas brezhibno čista. V redu je postaviti visoke standarde, vendar vam ni treba nekoga odpisati samo zaradi njegove preteklosti. Če se oseba zaveda svojih napak, če se opraviči in gre naprej, morate storiti enako.

Dvojčka

Naj vas ne skrbi toliko, kaj si ljudje mislijo o vas. Nagnjeni ste k temu, da mislite, da vas ljudje vedno obsojajo in kritizirajo, tudi če ni tako. In iskreno, nihče nima časa kritizirati vsak vaš korak. Ignorirajte idejo, da ste vedno nekdo, ki ga drugi opazujejo in obsojajo. Prav je, da se počutite negotove, a če pustite, da vam to vlada, svojega življenja ne boste nikoli zaživeli v polnem potencialu, piše atma.hr.

Rak

Nehajte se držati preteklosti. Čas je, da iz svojega življenja izpustite ljudi, ki so vas prizadeli, in situacije, v katerih ste se počutili nemočne. Izkusili ste bolečino in preveč ljudem ste dovolili, da zapravljajo vaš čas in misli. Ste skrbna oseba, ki je pripravljena odpustiti, zato dovolite tem istim ljudem, da vas vedno znova prizadenejo. Pustite tiste, ki so vas prizadeli, in naredite prostor za tiste, ki bi naredili vse, da bi vas videli srečne.

Lev

Ne dovolite, da vaš ponos uniči vse dobro, kar pride v vaše življenje. Imate namreč navado uničiti stvari, še preden se začnejo. V redu je biti ponosen in samozavesten, a vseeno morate ostati skromni in razumni. Ne boste vedno imeli prav, čas je, da se začnete tega zavedati.

Devica

Nehajte analizirati vsako podrobnost. Ste globok mislec in včasih vam vaše misli vzamejo najboljše. Tudi najmanjša stvar vpliva na vaše razpoloženje. To je lahko problem, a ne le v odnosih, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Nikoli ne dovolite, da vam podzavest narekuje kako živeti svoje življenje. Če si rečete, da niste dovolj dobri, da bi našli ljubezen, potem je nikoli ne boste.

Tehtnica

Radi spoznavate nove ljudi in začenjate nove vznemirljive odnose. Včasih vas to prisili, da vložite energijo v napačno vrsto odnosa. Nehajte se ukvarjati z napačnimi ljudmi, dovolite pravim, da pridejo v vaše življenje. Nehajte se jeziti zaradi nekoga, ki vam že en teden ni poslal sporočila. Odprite oči za druge ljudi, ki si zaslužijo vašo pozornost.

Škorpijon

Ne zaklepajte vrata ljubezni, sčasoma bo prišla v vaše življenje, če želite ali ne. Ujela vas bo popolnoma nepripravljene. Ne odrivajte je, saj tako nikoli ne boste imeli priložnosti, da bi bili srečni. Včasih ste lahko tudi nežni. To je res lepa stvar.

Strelec

Nehaj čakati, vaše življenje teče naprej. Imate navado pustiti, da se stvari poklopijo same od sebe, kar je lahko nekaj časa v redu, sčasoma pa se prenehate truditi. Ljubezen vašega življenja vas lahko najde, ko je za to pravi čas, vendar boste morali za to nekaj storiti tudi sami. Brez truda ne bo preživela.

Kozorog

Nehajte biti negativni, ko gre za ljubezen. Čeprav ste imeli v preteklosti nekaj grdih izkušenj, to še ne pomeni, da je konec. Ne delate si usluge, če nenehno pričakujete najslabše. Nekega dne boste spoznali, da so vas vsi boji in muke pripeljali do nečesa neverjetnega. Ko se boste znebili negativnih občutkov, se vam bodo zgodile lepe stvari.

Vodnar

Odprite se drugim ljudem, pustite, da ljubezen priteče v vaše življenje. Ne bojte se, da boste prizadeti, ampak se prepustite trenutku in uživajte. Vsaka nova ljubezen je nova izkušnja, doživite jo. Ljubezen je vrtiljak, ima svoje vzpone in padce. Če se ves čas osredotočate na padce, se ne boste nikoli naučili ceniti vzponov. Dovolite čustvom, da tečejo skozi vas. Je zdravo in vam bo pomagalo pri osebnem razvoju.

Ribi

Nehajte se spreminjati samo zato, da bi ustrezali drugim ljudem. Ne dovolite, da se izgubijo tisti deli vaše osebnosti, zaradi katerih ste edinstveni, samo zato, da bi ugajali osebi, ki jo imate radi. Nehajte misliti, da potrebujete dovoljenje, da počnete, kar želite. Vzemite srečo v svoje roke. Če dovolite drugim, da vas nadzorujejo, ne boste nikoli zares srečni.