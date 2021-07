Branje energije predmetov

Sposobnost t. i. psihometrije pomaga izvajalcu, saj razvija svoje občutke, krepi intuicijo in se uči razbirati informacije iz energijskih frekvenc, te veščine pa mu lahko koristijo tudi ob stikih z ljudmi. Če se npr. z nekom rokujete, lahko takoj preberete, ali ima na tihem slabe namene. Posledično lahko preberete tudi energijo prostora ter vidite, s kakšnimi ljudmi se družite.



Ko dobimo predmet, ga držimo, nato pa podržimo in zavrtimo med prsti (na primer prstan). To ustvari povezavo. Videti je, kot da se igramo s predmetom, v resnici pa s tem zamotimo um, medtem ko iščemo ustrezno frekvenco. Z vajo postajajo vtisi bolj natančni. Pomembno je, da jih ne poskušamo izsiliti, ampak le mirno opazujemo, kaj priplava na površje. Največkrat gre za občutke ali zamegljene slike.



Bodite pozorni, če vas ob nečem spreleti srh ali podobna fizična reakcija. Če se nekaj ponavlja in več sporočil kaže v isto smer, je smiselno zadevi posvetiti več pozornosti. Najbolj točni so običajno prvi vtisi, saj se pozneje pri neveščih lahko vmeša um. Vedno imajo sporočila lahko resnični ali simbolni pomen, zato je pomembna tudi naša sposobnost povezovanja koščkov v širšo sliko.



Poskušamo biti čim bolj natančni pri opisovanju, posvetimo se tudi detajlom, ki se zdijo na prvi pogled nepomembni. Ne dvomimo o svojih sposobnostih, saj lahko to omaja jasnost prenosa podatkov, hkrati pa zaradi tega zanemarimo dragocene podrobnosti. V prvi fazi vtisov še ne razlagamo in ne preverjamo, samo pustimo, da nas vodi tok informacij. Pozneje, ko bomo človeku predali svoja spoznanja, preverjamo točnost podatkov. Povratne informacije so lahko izredno dragocene za naše nadaljnje delo in dobrodošla pomoč, če želimo še izpiliti svoje sposobnosti in tehniko.

