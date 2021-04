Boste kdaj bogati?

Uran, Neptun ali Pluton v dobrem aspektu z Venero in/ali Jupitrom vam lahko prinesejo bogastvo. Uran, povezan z Jupitrom ali Venero, lahko kaže nenadne, nepričakovane dobitke, kot so loterijski. Spodbuja vas k tveganju. S spodbudno povezavo med Neptunom in Jupitrom smo sposobni sami ustvariti denar, pa tudi naše prepričanje o tem, da nam bo šlo finančno dobro, nam prinese bogastvo.



Pluton lahko nakazuje veliko premoženje. V kartah milijonarjev pogosto najdemo povezave med Plutonom in Jupitrom ali Plutonom in Venero. Največkrat je njihov denar podedovan. Celo Jupiter v trigonu s Saturnom in Jupiter v kvadratu s Saturnom nam lahko prinese bogastvo, če sta planeta v raku ali kozorogu, gre lahko za premoženje v obliki posestva ali nepremičnine.



Če je Sonce v drugi hiši, mora oseba dobro zaslužiti. Planeti v drugi hiši na splošno označujejo aktivnosti, povezane s služenjem in zapravljanjem denarja. Tudi Sonce v drugi hiši se pojavlja v kartah številnih milijonarjev. Sonce v prvi hiši lahko človeku omogoči, da sam ustvari premoženje, saj ima močno osebnost. Če se osredotoči na služenje denarja, bo pri tem zagotovo uspešen.



Če je Sonce v četrti hiši, bosta usoda in družina spodbujali osebo k uspehu. Lahko podeduje družinski posel, posestvo ali bogastvo. Ko je Sonce v sedmi hiši, prihaja bogastvo prek partnerstva, odnosov in zavezništva. Nekdo s Soncem v deseti hiši bo avtomatično pritegnil veliko poslovnih priložnosti. Gre za ambicioznega človeka, ki naravnost potrebuje moč in status.



Osma hiša je pomembna za premoženjske zadeve. Predstavlja skupne finance, deljene prihodke, davke, zavarovanja, poslovna združevanja, partnerjev denar, denar drugih ljudi, vloženo in podedovano bogastvo. Ljudje s poudarjeno osmo hišo lahko oplemenitijo denar z vlaganji, se bogato poročijo ali ga podedujejo. Izjemno srečni so ljudje z aspekti Venere in Jupitra. Običajno premoženje pridobijo s poroko, ga podedujejo, ustvarijo ali zadenejo.

