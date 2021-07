Bomo videli, kaj ji bo Venera privoščila

Dan začnemo z Luno v znamenju Dvojčkov sproščeni in igrivi. V nekatere stvari se sprva ne vpletamo, zato se drugim zdi, da naša brezbrižnost in površnost sploh ničesar ne vidita in ne slišita. Toda velikokrat je to boljše kot pa izpostavljati dušo težkim ponovnim pregledom. Takoj zjutraj je v trigonu z Venero iz znamenja Leva in retrogradnim Saturnom iz znamenja Vodnarja.



Kaj načrtuje duša, kaj pripravlja za dom, družino in katere obljube mora izpolniti na Lunin nagovor? Med 10.00 in 13.00, ko Luna naredi čudovit sekstil z Marsom iz znamenja Leva, je zelo dobra energija, da zaključite, kar ste začeli, na harmoničen način in zlahka. Duša meni, da si bo zacelila vse rane, a videli bomo, kaj ji bo Venera privoščila. Je pripravljena na kompromise? Toda Venera iz znamenja Leva naredi opozicijo z retrogradnim Saturnom iz znamenja Vodnarja. Za tiste, ki so se odločili končati zvezo, ni nič zanimivega, nič jim ne prinaša sreče, občutijo le omejitev, nadzor ali celo podcenjevanje. Nad njimi je senca, ni bližine, pogledov, vse je hladno in brez zanimanja za drugega.



Venera v Levu je kljubovalna in ponosna, hoče, da jo občudujete, ne prenese zdrsa na nižjo raven. Ne more sprejeti, da je druga, da ni ljubljena. Noče se sramovati in skrivati. Ne more se pretvarjati, če je nesrečna. To lahko traja, dokler ne pride do Urana. In prva stvar, ki jo bo ta zahteval, je, da se opusti zvezo, ki ni iskrena, ki ni resnična.



Bodite zvesti sebi, bodite povezani s svojim srcem in pustite, da to odloča.

