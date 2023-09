Bolečina, povezana s čustvi

Mnoge študije so dokazale, da bolečine ne povzročajo samo fizične poškodbe, ampak tudi čustvene blokade. Bolečina je tako lahko opozorilo, da se morate lotiti dela na določenih področjih življenja.

Glavobol je znak dnevnega stresa, pravijo duhovni učitelji. Vzemite si čas zase in ga sprostite. Vrat je povezan z odpuščanjem drugim in sebi. Če vas boli, razmislite, kaj imate radi pri sebi in drugih, da bo bolečina spustila. Ramena so povezana s čustvenim bremenom. Poskusite rešiti, kar vas tare, ali prosite nekoga za pomoč pri prenašanju čustvenih bremen.

Kolena so povezana z egom

Zgornji del hrbta je povezan s pomanjkanjem čustvene podpore. Lahko se ne čutite ljubljene ali cenjene. Če ste samski, začnite hoditi na zmenke. Spodnji del hrbta se tiče finančnih težav. Poskusite bolje upravljati svoj denar. Če je treba, poiščite finančnega svetovalca. Bolečine v komolcu so povezane s pomanjkanjem prilagodljivosti. Sprostite se in pustite, da steče naravni tok življenjskih sprememb. Roke pomenijo, da se ne znate povezati z drugimi, kot bi se morali. Poskusite spoznavati nove ljudi.

Boki predstavljajo strah pred spremembami, selitvijo ali sprejemanjem pomembnih odločitev. Lahko ste preveč previdni pri odločanju. Kolena so povezana z egom. Bodite skromnejši, nihče ni popoln. Gležnji kričijo po tem, da potrebujete več užitkov. Razvajajte se! Stopala so povezana z depresijo. Počnite stvari, ki vas osrečujejo.