Boj prepričanj v kolektivni zavesti

REUTERS Trump se mora zavedati, da s silo in močjo volje pri spreminjanju dogodkov ne bo prišel daleč, dokler ne spremeni ničesar na energijski ravni. FOTO: Jim Bourg, Carlos Barria/Reuters

Zanimivo je opaziti razdeljenost ljudi ob ameriških volitvah, če vemo, da je vsak večji svetovni dogodek rezultat usmerjene namere kolektivne zavesti. Gre namreč za boj med dvema pogledoma na to, kako bi na družbeni ravni najbolje živeli. Oba politična tekmeca sta na energijski ravni močno povezana s svojimi privrženci, ki lahko pripomorejo k njunemu uspehu ali ga blokirajo.Ti se zlijejo z zavestjo skupnega polja, s tem pa prispevajo k njegovem obstoju, razvoju in so medsebojno povezani v njem. Nimamo namreč le vsak svojega osebnega energijskega polja, ampak smo hkrati tudi del polja vsake skupine, ki jo podpiramo, s tem pa prispevamo h kolektivni zavesti, ki prek skupnih polj vpliva na svetovne dogodke. Energijska polja napajajo zavest in čustva skupine, ki so lahko pozitivna ali negativna, s tem pa manifestiramo dobre ali slabe dogodke.Trenutna zmeda na svetu je s tega vidika posledica trka različnih energijskih polj, ki temeljijo na različnih sistemih prepričanj ter želijo, da bi se izmed potencialnih možnosti uresničila njihova vizija prihodnosti sveta. Če želimo manifestirati dogodke, se usmerimo v določeno potencialno resničnost, in ko se naša vibracija ujame z njeno, jo lahko doživimo v sedanjosti. Izmed neskončnih možnosti pravzaprav izbiramo, kaj bomo izkusili v fizični obliki.V ZDA je kolektivna zavest privržencev, združenih v isto energijsko frekvenčno polje, z dovolj močnim čustvenim nabojem in namero manifestirala njegovo zmago na fizični ravni ter prevladala nad energijo druge skupine, privržencev. Polja skupin se napajajo iz misli, čustev in dejanj članov. V skupini so ljudje s podobno vibracijsko energijo in zavestjo, in taka množica je vedno močnejša kot posameznik. Toda zaradi močnega odpora druge strani na energijski ravni boj še vedno ni končan. Vprašanje je, ali lahko Trumpov tabor, ki napada z močno osredotočeno namero, preglasi energijski vpliv Bidnove skupine in vseh tistih, ki so že sprejeli kot dejstvo, da je predsednik on, in energijsko samo podpirajo to realnost.Če želimo nekaj spremeniti v fizičnem svetu, moramo najprej delati na energijskem odtisu v nesnovnem svetu. Če obratno, uporabimo silo in moč volje za spreminjanje konkretnega namesto energijskega potenciala dogodka, se bo kljub trudu materializiralo oziroma vztrajalo enako, kar konkretno že obstaja, in nič se ne bo spremenilo. Energija, zanos in čustveno navdušenje privržencev pa lahko spodbudijo manifestacijo želenega dogodka in dlje so pripadniki skupine osredotočeni na neko idejo, več pozornosti napaja njen energijski odtis in postaja vse bolj fizična.