Boj dveh svetov: napetosti bodo jeseni močnejše

Zakaj je življenje letos tako naporno? Ker je pred nami nov začetek, drugačen svet in življenje, veliko ljudi pa se še vedno oklepa starega, varnega in znanega. Napetosti bodo jeseni močnejše, predvsem okrog mlade lune 16. oktobra, a kažejo samo nemoč in nepotrpežljivost v bitki med starim in novim. Temu vročemu boju jeseni sledi bolj tih, a trdoživ boj vse prihodnje leto.



Ne gre za bitko med desnim in levim, čeprav se zdi, da je desno bolj trdo, nadzorovano, varno, skrbno in levo bolj popustljivo, odprto, svobodno, napredno. Politika lahko skoči v igro in jo izkoristi, podobno kot izkorišča koronakrizo, da bi se ljudje počutili bolj prestrašene in ranljive in s tem v varnih rokah onih, ki vladajo.



Plutonovo potovanje po kozorogu nas že od 2008. s finančno krizo, terorizmom in podobnim potiska v strah. Ta pa ima prednosti za politiko. Več je zunanje nevarnosti, več je odvisnosti množice od vladajočih, bolj jim dopustimo, da nam v imenu varnosti ožijo svobodo in pravice. Ker je v kozorogu tudi Saturn, gre za energijo nadzora, ki izkorišča strah množice, nam krade svoboščine, v ozadju vidnih dram se sprejemajo zakoni, ki dopuščajo kapitalu najmočnejših, da se bohoti tudi za ceno naših pravic. Jupiter to leto v kozorogu samo poglablja te energije. Decembrski prestop Jupitra in Saturna v vodnarja pa bo prinesel več ideje svobode in bitka med starim in novim bo intenzivnejša. Staro, preteklo, temno, nadzorovano, a tudi varno in predvidljivo, se kot tiger bori, da se svet ne spremeni, kajti ko se bo, v njem ne bo več prostora za tovrstno energijo.



Novo pa bo tudi vedno bolj nepotrpežljivo, saj je jasno, da mladine ne morejo dobiti ne s strahom ne z nadzorom, saj so otroci svobode, demokracije, razgledanosti, globalizma, in čeprav imajo težave s socializacijo in koncentracijo, dolgo ne bodo pustili, da jim jemljejo svobodo. Če ne prej, bo s prehodom Plutona v vodnarja, najprej v 2023., močneje pa 2024., jasno, da hitri intelektualni razvoj in razvoj tehnologije ne moreta več dopuščati nadzora in ozkosti ter je edina možnost svoboda.



Kot nam je ljuba varnost, predvidljivo, znano, ne maramo strahu, omejitev in preteklega. A tudi novo, ki prinese svobodo, odprtost, intelektualni razvoj, ima sence, med njimi nepredvidljivo in hitro življenje brez občutka za druge, prevelik poudarek na intelektualnem, umikanje potrpežljivosti in srca.



Bitka, ki se zdi zelo intenzivna, je izgubljena. Klic po svobodi je preglasil potrebo po varnosti. To so še zadnje bitke, a zmaga je znana.