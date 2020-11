Boginja, ki pomaga devicam

Z osebnimi planeti ali ascendentom v devici ste v sozvočju s Hestijo, boginjo večnega ognja, ki je nekoč gorel v templjih in doma. Boginja Hestija predstavlja red in skrb za vsakdanje reči. Dom napravi sveti kraj. Rimljani so jo imenovali Vesta in njene skrbnice vestalke, device, ki se v rimskem svetu niso smele nikoli premakniti od ognja. Značilno je tudi, da boginja nikoli ni dobila človeške ali živalske podobe in se upodablja preprosto kot ognjišče.



S planeti v znamenju device in povezavo s Hestijo ste gotovo imuni proti nepremišljenim in impulzivnim odločitvam in dejanjem ter v sebi nimate potrebe po dramatiziranju. Pogosto ste samozadostni in težite k podcenjevanju samih sebe. Močnejši ko je v vašem življenju in horoskopu vpliv device (povezane z nedolžnimi boginjami, ki so bile vse življenje same), bolj boste sledili svojim ciljem proč od družbe, čisto po svoje.



Ne boste zapravljali časa s posedanjem s prijatelji, saj vas intelektualno področje zanima bolj kot druženje. Ste skrbni, vedno se zavedate dolžnosti in končate, kar ste začeli. Na svoji poti se morate bolj osredotočiti na notranje, subjektivno doživljanje sveta.