Vsak dan prejemamo znamenja, vendar nanje nismo pozorni ali jih ne razumemo. Toda vesolje nas nikoli ne pusti na cedilu, in če se ne zmenimo za sporočilo prvič, se bodo ponavljala in postajala vedno bolj očitna. Še vedno je seveda vaša svobodna volja, ali jih boste upoštevali ali ne in sledili duhovnemu vodstvu. Bodite pozorni na pojave, ki jih označujemo za naključja, a niso samo to. Tudi sanje pogosto prinašajo sporočila.

Opazujte besedila in napise, ki, se zdi, vas osebno nagovarjajo, in fizične simptome - npr. bolečine v hrbtu kot znak, da nosite na sebi težo sveta. Se vam pojavljajo ovire na trenutni poti? Če se zdi nekaj občutno težje, kot bi moralo biti, je morda znak, da ste na napačni poti. Ko ste v toku, se stvari odvijajo brez truda. Pozorni bodite na sporočila v meditaciji, intuitivne občutke ali slutnje, občutek notranjega vedenja, čeprav se zdi zadeva nora, neizvedljiva ali nepredstavljiva, ter sporočila pesmi, ki se vam nenehno ponavljajo.