Ko pogledamo resnici v oči, nam to daje moč, da preživimo težke preizkušnje in spoštujemo izbire drugih ne glede na rane, ki so nam jih s tem zadali, pravi duhovna učiteljica Iyanla Vanzant, ki jo je ustoličila Oprah v svojem šovu.



»Bodite potrpežljivi s sabo, ko niste pripravljeni sprejeti resnice ali gredo stvari narobe,« svetuje iz svojih izkušenj. »Kar je vaše, bo prišlo k vam na pravi način, v pravem trenutku. Kar ni za vas, pa ne bo prišlo, ne glede na to, kaj si govorite,« poudarja.



»Sestavljeni ste iz iste snovi kot vesolje, zato ste močni, neomejeni in lahko izbirate – svoja prepričanja, kako čutite, kaj počnete in kako se odzivate. Vedno, tudi po še tako težkih preizkušnjah, lahko nekaj naredite ali ne, poskušate nove stvari, tvegate ali si premislite, naredite, kar se vam zdi prav, čeprav se zdite drugim nori.«



Spustite in predajte težave vesolju, svetuje. »Čeprav ste na duhovni poti, se zavedajte, da ste še vedno človek. Ne boste vedno videli in doživljali vsega v zlati svetlobi in miru, ne boste vedno blagoslavljali svojih sovražnikov in jim pošiljali ljubezni. A ključno, ko vas preplavijo negativna čustva, je, da se ne predate,« pravi.



»Priznajte si, kaj čutite, nato pa spustite. Ne odzivajte se na čustveni vrtinec, v katerem ste. Ko spustite, prepoznate, da v ozadju delujejo duhovni zakoni, po katerih vedno dobite, kar si zaslužite. Tako lahko mentalno predelate stvari, ki se jih bojite, kar vas osvobaja strahov, in spoznate, da boste zmogli, kar koli se zgodi.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: