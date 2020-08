Bodite odprti za čudeže

Predpogoj za čarobno življenje brez ovir in bremen je visoka vibracija, ki privlači dobre stvari. Vaše življenje je vedno odraz vaših misli in prepričanj. Če se nenehno pritožujete, boste dobili težave. Zato se naravnajte na vedrino, hvaležnost in se odprite čudežem ter sinhronostim, ki jih ima vesolje pripravljene za vas. Pazite na to, da vaša dejanja podpirajo vaše misli, občutke in želje, ne pa da govorite eno in počnete nekaj drugega. Bodite pozorni na prikrite odtenke, kajti čeprav si prizadevamo za spremembo, lahko nezavedno vztrajamo v poznanem, na avtomatskem pilotu.



Bodite hvaležni za vse, kar ste že prejeli. Ne glede na trenutno stanje imate ogromno stvari, za katere ste lahko hvaležni – za čisto vodo in lepo stanovanje. Ne osredotočajte se na tisto, česar nimate, ampak bodite srečni tukaj in zdaj. Spustite nadzor, saj blokira manifestacijo. Dogajanje namreč nadzorujemo, ko mislimo, da stvari ne bodo delovale brez našega vpletanja – to pa kaže pomanjkanje zaupanja v vesolje.