Bodite kreator življenja

Pričakovanje, da ima vesolje čarobno paličico, s katero bo uresničilo vaše želje in rešilo vse težave, je iluzija. Nič se ne bo zgodilo, če nimate jasno zastavljenih ciljev in namer in se niste pripravljeni premakniti z mesta, česar koli spremeniti ali se soočiti s svojo bolečino. Tedaj ste vi sami tisti, ki blokira spremembo, in onemogoča, da se kolesje vesolja spravi v pogon.



Če mislite resno, začnite tako, da odprete um in srce. Vsak dan ohranjajte to stanje in verjemite, da se vse dogaja tako, kot se mora. Bodite dovzetni za sinhronosti, sporočila in dogodke, ki vas peljejo po pravi poti. Potrudite se in izkoreninite negativne misli in čustva, ki so pravi ubijalci vaše namere in vas spravijo v obup, vam znižajo vibracijo in vas prikujejo na mesto. Odpravite dvom. Bodite dejavni in vsak dan napredujte v smeri svojega namena in izpolnitve želja.



Berite o svojem cilju, raziskujte biografije ljudi, ki so dosegli podobno, ponavljajte afirmacije, mantrajte, meditirajte, vse, da ste v stiku z energijo svoje namere. Če se vam zdi, da se večino časa navidezno nič ne dogaja, pa se zavedajte, da se, tudi ko se na materialni ravni še nič ne vidi, marsikaj že oblikuje energijsko. Zato je pomembno, da svoje želje podpirate, tudi ko se nič ne premakne. Vsak dan si vzemite nekaj časa za razmišljanje ali pisanje o svoji želji. Na vizualizacijsko tablo pripnite novo sliko, povezano z vizijo. Opravite telefonski klic in se pozanimajte o nečem, povezanem z željo. Če želite imeti svojo slaščičarno, pa pecite pecivo.