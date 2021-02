Bodite imuni za mnenja drugih

Ker ne znate brati misli, ne morete predpostavljati, kaj si drugi mislijo, zato pogosto napačno sklepate. Najverjetneje njihovo vedenje sploh ni povezano z vami, zato se nehajte obremenjevati s tem. Ne gre namreč za vprašanje samozavesti, ampak postavljanje meja – ne drugim, sebi, saj ste vi tisti, ki teče začarani krog.



Če veste, da ne delate ničesar narobe, da ste na pravi poti, da vas podpira okolica, ki vam kaj pomeni, potem so nekonstruktivna mnenja in opravljanja drugih nepomembni. Vprašajte se: Ali je res pomembno za moje življenje, kaj si misli ta oseba, če sem sama prepričana o svoji poti in dejanjih?



Hkrati se zavedajte, da vsi živimo v svoji resničnosti. Stvari vidimo in čutimo na različen način. Tudi na situacije se odzivamo različno. Tako lahko vse zunanje impulze preprosto odbijemo, preden vstopijo v našo glavo. »Je to moje? Je konstruktivno? Ne? Hvala in na svidenje!« Ko torej pomislite, kaj si misli nekdo, ki vas čudno pogleda, se zavedate, da je na delu vaša podzavest, ki se odzove in poskuša razumeti, kaj bi lahko storili narobe in katere ukrepe morate sprejeti, da se izognete grožnji. V trenutku, ko spoznate, da se vam to dogaja, pa se lahko ustavite in se ne zapletete v klobčič premlevanja dogodka.



Poleg tega se lahko vsi kdaj zmotimo, zato se ne obremenjujte, če se to zgodi. Stvar je šla mimo, drugič se boste bolj potrudili. Sprejmite, pa tudi ni treba, da ste vedno vsem všeč. Verjetno ste v življenju že našli krog ljudi, ki vas podpira, sprejema takšne, kot ste, vam pomaga. Zakaj bi se morali torej truditi, da bi vas vzljubil tudi ves preostali svet? Pod črto je vaše življenje, ne njihovo.

