Bo letošnja jesen hujša kot lanska?

Največ okužb zvezde kažejo konec novembra in začetek decembra. FOTO: Peterschreiber.media/Getty Images

Ljudje so zelo prestrašeni, nekateri se bojijo virusa, drugi vsiljevanja cepiva. Panike je veliko, informacij preveč, če gledamo prognostiko, pa kaže, da ne bo nič strašnega. Še enkrat sem natančno analizirala, kakšna bo jesen v Sloveniji v primerjavi z lansko.Lani je Neptun tvoril kvadrat na slovensko Luno, kar je prineslo zmedeno, bolno, ranljivo ljudstvo, težave v zdravstvu, epidemijo. Ta aspekt se je ponavljal od marca 2020 do konca januarja 2021. Južni Lunin vozel v konjunkciji z Luno smo čutili decembra, januarja 2021. Saturn kvadrat slovenski MC pa je decembra nosil strah, trdo vladanje, državo v težavah.Letos pa je tranzitni Pluton v konjunkciji s sekundarno slovensko Luno.Najmočneje jo bomo čutili konec septembra kot krizo in sovražnost ljudstva, ljudstvo pod pritiskom, v najslabšem primeru celo nevarnost vojne, manipulacije, saj to iz ljudi potegne najbolj sive, črne, potlačene in nezavedne dele. Ni pa to neposredno povezano z boleznimi. Kiron je v kvadratu z Merkurjem, slednji je vladar slovenske 6. hiše zdravja, torej nas čakajo zapleti v zdravstvu, neke rane, zdravstvo bo prizadeto zaradi besed, prepričanj, odločitev. Dvomim, da bo to povezano s širjenjem virusa, ali vsaj v manjši obliki kot lani. Edino, kar me malo skrbi, je, da se Neptun obrača blizu kvadrata s slovensko Luno, to pa bi lahko zadnje tedne novembra in v začetku decembra prineslo konkreten dvig bolnih in preobremenjenost bolnišnic.Ko sem prvič videla lanski ingres, me je streslo, saj je vse kazalo, da gre za naporen čas strahov, bremen, bolezni in kriz. Tokratni ingres je neprimerljivo bolj svetel od lanskega. Dvojčkov ascendent kaže razdvojenost in veliko besed, a močan Saturn na MC nakazuje trdna in jasna pravila vladajočih, s katerimi se bomo večinoma strinjali in z odgovornostjo ustvarili več reda, kar nam bo v korist. Z zdravstvenimi problemi bomo kar dobro zvozili, se bodo pa pojavila naporna pravna vprašanja.Tako lanski kot letošnji lunin mrk sta naporna, november bo tudi letos težak. Oba sončna mrka, lanski in letošnji, pa sta pozitivna. Tako da lahko pričakujemo, da se s 4. 12. letos energija spreminja na pozitivno.Ne, letos torej ne bo tako hudo kot lani. Septembra bolj kot virus prihaja epidemija zlobe, sovraštva, pritiska. Paziti moramo na ljudi okrog sebe, da česa ne naredijo sebi ali drugim. Pritiski na ljudstvo z vseh strani bodo premočni. V oktobru tudi še ni velikih težav, zdi se, da bomo zmogli, je pa pomembno, da se držimo pravil, tudi če se nam bodo zdela nesmiselna, in ohranjamo pozitivno naravnanost.Če se kdaj lahko zgodi, da številke res močno poskočijo, je to okrog mrka 19. 11. do nekje srede decembra. Kljub vsemu pa bomo na začetku decembra že videli neko svetlo luč. Naslednje leto pa je videti, da prihaja veliko osvobajanja, tako da res pogumno naprej, ne zakrčimo se v depresivna in panična stanja, ampak vztrajno in stabilno korakajmo v boljše čase.