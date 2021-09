Blokade na poti do ciljev

Spodbudno je, ko vas pomembni drugi pohvalijo za vaš dosežek, toda če postanete odvisni od odobravanja okolice, sledijo težave. Vi sami ste namreč tisti, ki morate najti svoje odgovore, smer in poslanstvo, ne glede na mnenje drugih. Okolica vas lahko včasih celo odpelje daleč stran od namena vaše duše, namerno ali ne.



Vaše odločitve morajo zato izhajati iz vaše notranje modrosti, ne iz primerjanja z drugimi ali njihovih prepričanj.



Če imate težave s svojo suverenostjo oziroma na določenem področju ne napredujete, se vprašajte, kdo ali kaj vam stoji na poti do ciljev. Lahko ste to tudi vi sami in vaša podzavestna prepričanja, da si nečesa ne zaslužite ali ne zmorete. Še enkrat preglejte svoje želje – premislite, kje potrebujte pomoč, kdo vas ruši in se negativno odziva na vaše zamisli.



Z njimi ne govorite več o tem ali očistite svoj prijateljski krog in se poslovite od takega človeka. Da očistite grenak priokus ter se spomnite, da imate kljub trenutnim zamudam ali določenemu neuspehu v življenju vseeno pozitivno splošno bilanco, pa si vsak večer vzemite nekaj minut in premislite: Kaj vas je ta dan osrečilo in pomaknilo naprej? Komu se lahko zahvalite za to? Za kaj ste hvaležni?



Zapišite si odgovore. Ni nujno, da vedno najdete mnogo točk, lahko je samo ena stvar, za katero ste globoko hvaležni, a vas bo spomnila, da je življenje niz vzponov in padcev ter vam bo slej ko prej uspelo uresničiti tudi svoje nove cilje ter zajahati val uspeha.

