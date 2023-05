Teden z Luno: Bližajo se družbeno naporni dnevi

Ponedeljek, 15. 5. Jutro zna biti počasno. Merkur se obrača direktno, kar je dober znak, vendar lahko njegova stacionarnost kljub temu prinese nekaj upočasnitve. Luna malo pred deseto dopoldne preide v ovna in počasi lahko pridobivamo energijo. Zdi se, da bo to modro izkoriščati za umetnost, duhovnost. Jupiter na koncu znamenja nam lahko vzame nekaj navdušenja in optimizma, po drugi strani odpira naše intuitivno oko.

Torek, 16. 5. Z Luno v ovnu bo v nas več nemira, mogoče tudi več želje po akciji. Toda Luna pada in Jupiter bo vse do sedmih zvečer še na zadnji stopinji, tako da bo malo manj entuziazma, energije, navdiha.

Sreda, 17. 5. Sreda bo zelo naporna. Luna bo aktivirala T-kvadrat, ki bo dovršen šele čez vikend, zdi se, da nam lahko zelo jasno pokaže tako vir družbenih težav zavoljo spremembe finančne moči kot tudi našo lastno nestrpnost, ko gre za ljudi z drugačnimi prepričanji. Trudimo se biti čim mirnejši, raje se odmaknimo od dodatnih bremen in pritiskov.

Četrtek, 18. 5. Noč na četrtek zna biti naporna, a zdi se, da se bo energija čez dan vsaj malo pomirila in da bomo vsaj v dopoldanskih urah ohranjali tudi nekaj sočutja, intuicije, razumevanja. Družbeno bo lahko več pritiskov, zasebno si znamo narediti dokaj miren in harmoničen dan. Vrata v duhovno razumevanje bodo odprta. Ker smo pred mlajem, spuščajmo, kar mora iti, in vizualizirajmo tisto, kar želimo, da pride.

Petek, 19. 5. Zaradi mlaja imamo lahko manj energije. Treba bo delovati mirno. Karta mlaja nakazuje velike in pomembne družbene spremembe, mogoče tudi družbene drame. Spremembe moči valut lahko stresejo finančne trge. Na zasebni ravni znamo biti premišljeni in mirni.

Sobota 20. 5. Vikend bo energijsko naporen. Zjutraj znamo biti prestrašeni, z manj energije. Poznopopoldanski prehod Marsa v leva prinaša več agresije, nemira, paziti bomo morali. Naša čustva bo nosilo v skrajnosti. Na zasebni ravni skrbimo, da nas čustva ne nosijo preveč, da se ne izpostavljamo nevarnostim. Družbeno sledijo zelo naporni dnevi.

Nedelja, 21. 5. Mars se bo negativno povezal z družbenim kvadratom, s tem se obetajo družbeno naporni dnevi. Toda prehod Sonca v znamenje dvojčka lahko obljublja postopno malo več igrive energije, družabnosti in odprtosti. Njegov trigon na Pluton kaže, da se tudi v družbeno zelo napornih dneh najdejo stabilni vodje, ki lahko težave nekoliko umirijo. Zasebno zaupajmo v svoj notranji občutek o ljudeh in se bomo izognili težavam.